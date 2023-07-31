【好人好事】女童八達通負錢無法回家　港鐵站嚎哭獲好心人贈車票

▲ 女童因八達通負錢無法回家，在港鐵站嚎哭，最終獲好心人贈車票解困。（iStock相片）

每一個身處困境的人，都渴望一個出手相助的人出現！一名網民在港鐵站看到一名穿着校服的女童，她因為八達通的餘額不足，無法入閘乘車回家，向家人求救未被即時處理，感無助大哭，最終網友贈車票助解困。

網民在Facebook討論區「筲箕灣西灣河關注組」發帖，表示在柴灣港鐵站看到一名穿普校服的女童踎在地上，更抬頭朝天嚎哭，樣子甚是淒涼。經網民上前了解後，得知女童八通達負錢，

我返唔到屋企呀！



最新影片推介：

女童有聯絡家人，但是日間，媽媽正在工作，爸爸則因晚間工作所以正在補眠，

因為爸爸瞓覺所以成日都冇睇佢send嘅ＷhatsＡpp，要瞓醒先睇。

在聯絡到爸爸後，女童被告知會由妹妹到柴灣港鐵站找她，但是妹妹仍未出門，令她感徬徨無助。網民見狀取出紙巾給她抹眼淚，又為她購買一張回家的單程車票，女童馬上鞠躬答謝。網民想給她10元買水，但女童乖巧表示回家就有水了，不用購買。

網民更教導女童，下次發生同類事件不用害怕，可以到客務中心登記借車票，因為港鐵設有「繳付車費協議」服務。如果乘客身上金錢不足以繳付車資，可到客務中心填寫相關表格，提供香港身份證及地址等資料，就可獲得單程車票。乘客要在7天內繳回車資，否則港鐵會寄信追討。

網民在帖文中表示理解女童父母工作繁忙，但是都應該多關心子女，

今次冇錢搭車可能係少事，但萬一有咩事你又冇理，到時真係後悔莫及！

帖文引起網民紛紛討論，大多大讚事主的善心，「好彩佢遇到你，唔係遇到壞人帶走佢」、「好人一生平安」。另有一眾港爸港媽提供建議，「我叫我小朋友一定要攝一張100蚊喺身，如非必要唔好拎出嚟用」、「其實小學生遇上咁都會幾驚，有時真係唔好靠曬張八達通，十零廿蚊碎銀都要袋返啲」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳