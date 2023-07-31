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【動漫節】71歲謝雪心cosplay《原神》公子達達利亞　比併港版爆肌小飛俠阿童木

休閒消費 13:16 2023/07/31

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

71歲謝雪心cosplay《原神》公子達達利亞 ，比併扮小飛俠阿童木的Cosplay爆肌王「瘋鋒」，是今年動漫節取消「限性感令」的吸睛兩大Cosplayers！（圖片:香港動漫電玩節、瘋鋒）

香港動漫電玩節2023上星期五（28/7）開鑼，將於明天（1/8）結束，吸引唔少動漫迷同Cosplay迷，最驚喜莫過於謝雪心做今屆頒獎嘉賓，心姐更以71歲之齡，跟後生仔一齊cosplay，佢扮演電玩遊戲《原神》入面嘅達達利亞王子，在台上用粵劇式耍槍，型到核爆！

有別去年嘅「限性感令」今年放寬不少，亦吸引不少肌男扮《ONE PIECE》的羅洛亞卓洛，其中以2017年扮演超長髮版小剛而震撼會場的「瘋鋒」，今年終於扮演小飛俠，呢位港版爆肌阿童木非常有心，更專登襯埋今年年頭先推出的Big Red Boots！

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紅鞋兒炒價喪跌逾八成

呢對Big Red Boots大有來頭，由美國 MSCHF聯乘Crocs設計，不過佢藍本來自美國教育電視節目《愛探險的Dora》入面隻馬騮仔經常着個對紅鞋兒。今年2月登場曾經炒約2,000 美元（折合約1.6萬港元），唔知係咪官方開始陸續返貨，炒價回落，筆者上Carousell發現，接近原本定價350美元（約2,729港元），有興趣朋友不如搵定，以備下個Cosplay高峰日子——萬聖節Halloween登場啦！

4個月前Carousell曾高達$4,000一雙。（圖片：Carosell）

現在回落到約$2,8000一雙。（圖片：Carosell）

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記者：黃鑑江

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