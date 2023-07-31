【棄子離港】遺棄12歲子於廣華醫院後離港　內地母被控虐兒准保釋9月再訊

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12歲「雙非」男童於7月21日遭內地母親遺棄在廣華醫院，男童37歲的內地母親日前乘高鐵入港境香港時被捕，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今（31日）被押解至九龍城裁判法院提堂。

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案件押後至9月11日再訊，待控方索取法律意見，被告申請保釋獲批，准以5,000元保釋外出，其間不得離港。

被告CJJ（37歲），控罪書上報稱瑜珈導師，以及居無定所，持往來港澳通行證。控方申請毋須答辯，押後以待索取法律意見。被告申請保釋獲批，裁判官蘇文隆批准被告以現金5,000元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，以及每周到警署報到2次。

控罪指被告於2023年7月21日，在廣華醫院急症室身為對兒童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

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記者：陳曉欣