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【施政報告】李家超10.25發表任內第二份施政報告　今起展開公眾諮詢

社會 11:43 2023/07/31

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行政長官李家超將會在10月25日發表第二份《施政報告》。（資料圖片）

香港特別行政區政府今日（31日）宣布，行政長官李家超將會在10月25日發表第二份《施政報告》，並於今日起就2023年《施政報告》展開公眾諮詢。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

政府將舉辦逾30場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和市民對《施政報告》的意見及建議。李家超及管治團隊也會走進社區探訪市民及各界代表，吸納意見。

李家超直言，他與團隊在過去1年一直細心聆聽市民的聲音，以具體措施提升治理水平和增強發展動能，紓解民困及凝聚社會力量。

他亦邀請市民就第二份施政報告發表意見，指他與團隊會細心聆聽，並繼續為民生、拼經濟、做實事，以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信，期望「和市民一起共建更美好家園」。

市民可以由今日起在《施政報告》網站《施政報告》公眾諮詢Facebook專頁留言，也可經電郵（policyaddress@cepu.gov.hk）、電話（2432 1899）或傳真（2537 9083）提交意見。

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責任編輯：梁凱婷
 

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