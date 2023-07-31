【婚姻蜜語】結婚不生B被質疑「同居咪得」 方健儀：結婚沒有應不應該

▲ 孩子不應成為婚姻的牽絆。

在令人心悒的新聞堆中，上周終於看到一樁喜事︰60歲奧斯卡影后楊紫瓊，跟77歲男友舉行婚禮。

本身是開心事，但總有人喜歡灑鹽添醋，在留言欄中有網友寫道︰「都七老八十仲結婚」、「拍19年拖仲結咩婚」、「梗係方便第時分身家」。看罷我覺得恐怖，即使不祝福人，也犯不着用上這些負面字眼。

細閱這些評論，令我回想當年結婚也有質疑聲音。一位朋友知我婚後不打算生育即說︰「結婚就係為咗生仔，你唔諗住生，就唔使咁麻煩啦，同居咪得囉！」套用這個想法，朋友應該覺得楊紫瓊都不用結婚。

我細嚼朋友的說話，邏輯上不能說沒有道理，小孩子需要完整的家，是普世價值，前提是有婚姻連繫。如果沒有這個後續，便不需結婚這個前提。但我倒轉思考，如果結婚是為了生小孩，把原先的二人感情轉移到第三方，靠小孩維繫，是否本末倒置？有些夫婦感情轉淡，但礙於有細路勉強走在一起，那「結婚為咗生仔」的概念會否是個負累？

我結婚13年，也不時思考婚姻的意義，想像着即使沒結婚，也能一起生活。但我想婚姻給我最大的意義，是把一個我信任但沒有血緣關係的人，名正言順成為我的家人，給對方親人級的承諾與依靠，那是有形的婚書，給予的無形安全感。

婚書實際上也有用途，有位網友說，只有婚書，配偶才有法律保障。不是為了分身家或離婚取贍養費，而是當你經歷生死邊緣，入醫院做緊急手術，法定家屬才可以簽紙處理關鍵事宜，所有事情來得容易。

我想，結婚從來都是「時地人」的配合，沒有年齡界限，沒有種族障礙，也沒有應不應該。最重要在合適的時間與地點，遇上合適的人。

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