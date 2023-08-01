【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人

▲ 男生19年後的結局令人感動。

可憐天下父母心。馬來西亞一名母親在兒子考獲第一名時，為了兌現承諾而甘願犯下偷竊罪，「送」一整套的鉛筆盒給兒子。媽媽被控盜竊罪，當地一名律師被母親的愛所感動，決定為她作免費的辯護，而該兒子多年後更成為一名專業人士回饋社會，結局令人振奮。

最新影片推介︰

綜合馬媒報導，這起感人的故事是由該名律師在個人社交平台分享，他名叫扎哈里爾，擔任律師已經31年。扎哈里爾表示，事件發生在1998年，他在法庭上見到一名印裔的女子，因偷取一套價值18吉令（約31港元）的套裝鉛筆盒被捕。

經了解下，該女子向扎哈里爾坦承自己確實犯下盜竊罪。緣由她兒子考試得了第一名，而她曾答應會送他一整套的鉛筆盒，卻因經濟困難而沒能力購物，為了不讓兒子失望最終犯下了偷竊罪，

我沒有辦法，我沒有錢，可是我答應了兒子，他考第一名就送他全套的鉛筆盒，所以我只好偷。

為了證實事件的真偽，扎哈里爾特意去小男孩的學校查詢，與校長及老師確認後，知悉他真的考取了第一名的佳績。扎哈里爾被母子二人的行為所感動，決定無條件為其打官司，最後，女子只是被判守行為數年。

本以為事件就此完結，在19年後，命運之匙為他們再續緣份。扎哈里爾在有一天法庭的餐廳吃飯，一名男子突然走過來與他相認，告訴他自己便是當年考第一名及想要鉛筆盒的那位小男孩。眼前這名小男孩已經長大了，更加成為了一名律師幫助別人，令扎哈里爾十分感動。

這影片分享獲得了近7萬個心心讚好，更吸引大量網友留言表示被深深感動，「你無條件的辯護獲得了最大的回報。」﹑「大律師，你弄哭了我！這是最棒﹑最鼓舞人心的故事！」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳