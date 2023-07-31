【教師基準試】普通話考生將「猶豫」聽錯「魷魚」　「準備抽人」被批課堂用語不當

▲ 教師語文基準試評核報告今（31日）公布。（資料圖片）

教師語文基準試評核報告今（31日）公布，普通話聆聽卷中有17%考生將「猶豫」聽錯為「魷魚」；拼音卷則有逾8成考生將「便箋」寫錯，部分更寫作「變尖」；另有部分考生將「緋聞」寫成「飛蚊」。疫後首度恢復只供教師考核的課堂語言運用卷，整體表現微升，但有部分考生說出「準備抽人」等不當用詞，及「給兩分鐘大家先」等不規範說話。

教師語文能力評核報告顯示，僅44.5%考生合格的普通話聆聽與認辨卷中，約17%考生將詞彙「猶豫」誤聽為「魷魚」。而僅57.3%考生合格的拼音卷中，根據拼音寫漢字部分，則有83%考生未能正確拼出「便箋」，部分考生更拼成「變尖」；亦有部分考生將「緋聞」寫成「飛蚊」；試題甚至出現「針鼻兒」一詞，難倒逾73%考生。

疫後首度恢復只供教師應考的英文及普通話科課堂語言運用卷，整體表現微升，有高達93.8%及90.2%考生在上述兩科達3級或以上成績，分別較2019年的91.9%及88.8%高出1.9及1.4個百分點。但在普通話卷中，有部分考生說話時夾雜英語或粵語，包括說出「Okay」、「嘩」、「喔」、「啦」等方言語氣詞或口頭禪，並一字一頓。更有考生說出「給兩分鐘大家先」等不規範話句，及「準備抽人」、「把書蓋上」、「打開嘴巴」等不當用詞，影響整體表現。

另外，不足5成考生於英文寫作卷中合格，報告揭示能力弱的考生搬字過紙，僅抄襲文本，來說明題目要求闡明的「在不斷變化的世界中所需的新技能」，及「金融知識的定義」。亦有能力弱的考生，書寫致校長的電郵時，語氣不恰當，過於學術及非正式，同時欠說服力，考評局冀考生以專業、禮貌的方式寫作。

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記者：梁凱婷