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【甘苦與共】下嫁半身癱瘓丈夫生2孩　太太做人肉輪椅揹足8年不言苦

親子 12:33 2023/07/31

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好感人！

夫妻應該是互相扶持、甘苦與共，不過這樣的感情愈來愈難得。越南一名女子不嫌棄男友半身癱瘓決定下嫁，結婚8年兩人育有2孩，而妻子就做女工養家，丈夫做遙距工作，而妻子不想讓丈夫以輪椅代步，希望餘生成為丈夫的腿，所以揹足他8年，成為他的人肉輪椅。

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綜合外媒報道，該對夫婦來自越南永福省，丈夫Duong Cao Thanh在13歲時車禍，導致脊椎受傷，從此下半身癱瘓。經過治療後，Thanh自知沒有康復的可能，一直學習獨立努力生活，日常生活中不想帶給家人的麻煩！

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直到25歲那一年，他在一次的乘船旅行中邂逅妻子Chu Thi Bich，他決定鼓起勇氣去追求，不過女方家人當然不想女兒下嫁，但他主動約女方，更在生活大小事上幫忙，真誠與真心打動了女方家人，兩人談了半年戀愛就結婚，妻子形容自己是被對方的樂觀積極態度、善良和溫柔所吸引，婚後，她就成為了丈夫的腿，揹著他走以後的路。

但Bich身形瘦削，僅得43公斤（約95磅），但她每日都堅持要揹著超過70公斤（約154磅）的丈夫外出，她不想丈夫長期住在輪椅上，雙腿會逐漸退化，日後無法自理。她坦言一開始未習慣丈夫的重量曾經失平衡摔倒，更撞傷頭部流血，但她堅持再次嘗試，一揹就揹了8年，

我43公斤，他70公斤，一開始我揹不動，但漸漸地，我知道瞭如何揹就習慣了，現在我揹他更容易了。

近日他們的恩愛影片在網上流傳，在Thanh表弟的婚禮上，妻子熟練地將他揹起，行樓梯到台下桌上就坐，其他片段也看到她臉上總是掛著燦爛笑容，似乎並不覺得累，Thanh亦笑意濃濃，畫面溫馨。Thanh坦言最初感到愧疚和心痛，但逐逐學會接受妻子的愛，

每次被老婆揹著，我都感到愧疚，但也很開心。我覺得愧疚，因為我是一個男人，但我讓老婆那樣揹著我，也令我知道老婆很愛我，願意照顧我。

現時兩人育有兩名分別5歲和6歲兒子，為了維持生計，Thanh遙距工作，妻子平日早上送兒子上學後，便會做女工幫補家計，由於工作地點在家附近，有時午膳時間她會回家陪伴丈夫，每天傍晚下班回家，便煮晚餐和為兒子洗澡，一家四口生活簡單但滿載幸福。雖然Thanh已接受了他無法再次行走的事實，但他仍然有個夢想，就是可以揹起妻子一次。

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責任編輯︰王明芳

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