【Barbie芭比】擁1.8萬個芭比娃娃全球最多　頭號粉絲遺憾女兒對Barbie無興趣

▲ 德國有一位Barbie粉絲擁有18,500個芭比娃娃，為全球最多。

《Barbie芭比》真人版電影上映，掀起全球粉紅熱潮。德國有一位Barbie粉絲，擁有18,500個芭比娃娃，經健力士世界紀錄認證為全球最多。她收藏Barbie長達近30載，不過其女兒卻對Barbie不感興趣。

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據英國《鏡報》報道，來自德國的Bettina Dorfmann現年62歲，她憶述自己5歲時獲得第一個芭比娃娃，11歲時不幸斷腳，家人為了安撫她，送了一個芭比娃娃給她解悶。在一年的復康過程中，芭比娃娃帶給Bettina快樂，她分享「我可以為它選擇服裝，或者玩耍。當我呆在家裡時，我的朋友們就過來一起玩。」她從此與芭比結下不解之緣。

▲ 62歲的Bettina Dorfmann家有一個私人芭比王國。（法新社）

收藏芭比娃娃近30載

Bettina在34歲開始認真地收藏芭比娃娃，由兒時收藏的30多件產品起，直至現時已擁有18,500個芭比娃娃，從20世紀50年代到現在的款式應有盡有。Bettin的生活離不開芭比，她的家中到處都是芭比娃娃，可說是一個私人芭比王國，她會按照發布日期和風格排列。

每個年代的芭比娃娃各有特色，例如50年代的芭比娃娃穿上端莊服飾，搭配帽子和手套，以及完美的髮型；60年代的芭比娃娃穿著花朵連衣裙，短裙擺迷人；80年代的芭比娃娃則是一身時興的大裙子。

當中最有價值的是1959年3月Mattel推出的第一款芭比娃娃，它有一套黑白泳衣、高高的金髮馬尾辮和白色貓眼太陽鏡。這也是《Barbie芭比》真人版中，Margot Robbie在電影中所穿的服裝之一。Bettina估計它的價值約8,500英鎊（約8.5萬港元），但有人認為其價值更高。

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女兒愛運動不愛Barbie

Bettina希望將來把珍藏送給現年31歲的女兒Melissa，但身為殘奧會乒乓球教練、熱愛運動的Melissa對媽媽的芭比娃娃不感興趣。Bettina指女兒擁有的芭比娃娃只做運動，例如籃球芭比和足球芭比。她的67歲丈夫Goag是一名退休電氣工程師，他已經習慣了家裡有大量的芭比娃娃。Bettina表示︰

我從15歲起就和他在一起，由34歲開始收集芭比娃娃，所以他從一開始就知道，他與芭比一起成長。

不過，Bettina從不玩這些芭比娃娃，「我是一名收藏家，它們必須是原裝且完整的」。她還把對芭比娃娃的熱愛變成事業，來自世界各地的收藏家和芭比娃娃主人將他們的寶貝寄給她，讓她使用原裝零件進行修補。她解釋通常是娃娃的化妝品褪掉或頭髮被剪掉，有時頸部裂開。她表明不會停止收集芭比娃娃，「我將永遠繼續下去，不受限制。」

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責任編輯︰王明芳