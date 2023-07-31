【離譜父母】父酒駕醉倒路邊孩子淋雨呆企2小時　媽媽到場因一事反責怪兒子

▲ 一名男子飲酒後載著孩子騎電單車時醉倒翻車，孩子淋雨呆企2小時，媽媽到場時竟怪責兒子。（iStock圖片，非當事人）

酒駕害己害人！內地江蘇一名男子日前凌晨飲酒後，載著孩子騎電單車時醉倒翻車，躺在路邊2個多小時，孩子因無法叫醒父親，只能在暴雨中呆企，直到被路人發現後才成功聯絡到媽媽。媽媽到場後，不是責怪爸爸，而是責備兒子未有戴上兒童手錶外出，令旁人為之側目。

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綜合內媒報道，江蘇南京一名男子於7月17日凌晨時，飲酒後載著孩子騎電單車離去，豈料路上醉意漸濃，加上天氣惡劣，最終翻車倒地，酒醉父更在路邊昏睡不醒。受輕傷的兒子無法喚醒父親，父親的手機因無電已關機，於是他只能站在一旁哭著等父親醒來。

當晚有路人發現他們，立即借電話讓孩子致電媽媽求助，豈料媽媽到場時，沒有慰問孩子，劈頭就怪責，「你有（電話）手錶，你為什麼出門不帶？」，媽媽的行為令旁人忍不住插嘴，「怪他嗎？他摔了一跤，他的父親躺在這兒喝多了，他在這邊等了，安安靜靜不哭不鬧的，報不了警，找不了路人」。路人更指當日打雷下暴雨，凌晨發現這個孩子渾身濕透站在路邊，男孩當時雖然害怕得哭泣，但也冷靜講述事情的經過，自己幫忙打電話喊來了孩子媽媽，把他們接回家。

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事件引起熱議，不少網民斥責這對父母不負責任，喝酒後還騎車，「喝完酒躺路邊的父親，一見面就指責的母親，好窒息，孩子的成長真的每一步都很重要」、「這媽媽不怪丈夫怪兒子」、「父親醉鬼母親怨婦，這能怪到小孩出門不帶電話手錶？」

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責任編輯︰王明芳