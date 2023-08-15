【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金

▲ 黃浩然導演、麗英接受TOPick專訪！

手機是每一個人的必需品，讓我們可與不同人聯繫，某程度又會成為人與人之間的一道無形的牆，但人們每每都甘願臣服於手機的方便之下。電影《全個世界都有電話》當中所說的，有一半是來自導演的真實經歷！

導演黃浩然、演員鄧麗英（麗英）一同接受TOPick專訪，黃導覺得入場的觀眾需要思考：「最主要的message沒有拍出來，表面的意思一定是與電話有關，但如果想得到更多訊息，就是要靠思考。」

周國賢演《緣路山旮旯》導演黃浩然新作 《全個世界都有電話》反思情侶關係

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《緣路山旮旯》後的作品

《全個世界都有電話》用上不太多的製作成本，黃導指曾有人提出付一百萬港幣給他，以讓他「拍多幾日、拍好啲」。他未有收下，皆因深明電影只需用上原來的成本，「你畀多一百萬，即係我要多三百萬票房才收返，我唔會要。」

《緣路山旮旯》是黃導上一部上映的作品，大獲好評，相信不少劇迷都對《全個世界都有電話》帶著一份期待。

黃導指在拍攝《全個世界都有電話》時，《緣路山旮旯》也尚未上映。他直言一直也沒有電影公司向他招手，一直拍獨立電影的他習慣「自己話事」。

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麗英演賣相少女

集Youtuber、歌手、演員於一身的麗英，坦言自己的夢想是成為演員，並珍惜每一次演出機會。她在電影中飾演一名網上賣相少女並進行「照騙」，這個職業對麗英而言是新鮮、好玩！

她憶起與戲中爸爸陳湛文（Peter）的交流最難忘，「有一場戲，我與他嗌交，把一隻碟扔至他的腳上。他本來請我不要真的把碟扔中他，但我真的太『入戲』，結果他的反應是相當真實，他是感到相當驚慌。」

黃導坦然自己過往並不認識麗英，但早在起初已鎖定由她演賣相少女，他說：「我在fitting、圍讀劇本時才首次看到她，當她演畢這個角色後，我認為她的演技超越我的想像。」

他補充：「我們想造成一個對比，不是隨意找一位女演員會有這樣的效果，就要觀眾看至故事最尾後感驚訝，『吓，麗英嚟㗎？！』」

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黃導演：有一半是我的真實經歷

早在6月，電影設試映場結合音樂會，讓觀眾可搶先欣賞，問到在與觀眾交流的過程中，有否聽過一些特別的提問時，麗英記得有觀眾問故事是否導演的真實經歷。

黃導回答說：「是，有一半是我的真實經歷，我根本直接放進劇本當中。我在網上被騙去$1000，那名騙徒名叫Yankie，我也直接放至劇本當中。其實騙徒姓甚名誰，也沒有關係。」

▲ 電影重頭戲是分隔廿多年未見的中學好朋友重聚，一起揭曉當年的秘密短訊。（電影劇照）

手機上癮？

不少人也是「機不離手」，每天可以花上十多小時玩電話。身為藝人的麗英承認自己是對手機上癮，她說：「我經常也會『mon住』手機，又真的很難分離，畢竟我的工作與網絡很有關連。我曾在乘車時提醒自己已花了很多時間在手機，不要再玩，是需要經常提醒自己。」

黃導直言自己經常遺下手機在不同的地方，他對此習以為常，也覺得沒有太大不了，他輕鬆地說：「人們就會致電給我的太太，太太就會說：『都係挽救唔到，佢好快會知。』」

智能手機與我們的生活密不可分，黃導不禁拋下一個「攰」字，「當沒有智能手機時，所有人之間也有物質的距離，但現時身在何處也可馬上聯繫得到，令大家變得更忙。」

▲ （陳慧安 攝）

面對電話騙案

相信大家不時都會收到不明來電，電話騙案更是時有聽聞，麗英、黃導也分享自己面對不明來電的處理方法！

黃導對不明來電相當決絕，「我只要看到不屬電話聯絡人、直接顯示電話號碼的來電，我就不會接聽，需要找我的人也會有方法找得到我。」

麗英則回想起一段朋友的經歷，「朋友曾收到地產經紀推鎖樓盤的電話，朋友就聲稱自己已破產，於是獲得地產經紀安慰呢！」

怎樣使用電話也好，始終選擇權也在你自己的手上！

記者：陳淑霖

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