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《掃毒3：人在天涯》上映4日票房破570萬元　郭富城親上陣演動作戲險被火球吞噬

娛樂 12:11 2023/07/31

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《掃毒3：人在天涯》

由三大影帝聯手主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，上畫4日（截止7月30日）香港及澳門累積票房經已破570萬元，成績理想，入場觀眾大讚戲中動作場面精彩，一眾演員迸出演技火花，而結局一場3位影帝於村寨混戰，出動戰機大炮，更成為影迷熱論話題。

郭富城在這場最終對決中，就先單人匹馬應戰火力十足的毒梟軍隊，當中一場動作戲相當危險，城城更險被火球吞噬。

【掃毒3：人在天涯】郭富城古天樂隔12年再合作　劉青雲一直保持片中角色造型

城城親身上陣

城城指，今次拍攝可以在現場開真槍，很多危險的動作都是自己做，村寨槍戰的其中一場，導演就希望城城親身上陣，不過也有說具相當大危險性。

而十分專業城城沒有推辭，說：「劇組放了一個很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後坐力都令我很難忘。」

首度與青雲電影合作

對於今次飾演的角色，城城也覺得頗有發揮，因為情緒相當多糾結。城城透露，與青雲在電視台訓練班相遇過，但在電影未正式有過對手戲，今次是首次在演出上的交流。

城城說：「我從沒演過臥底，我覺得這角色很有層次，很多情緒掙扎，游走黑白兩道之間，我要混入毒販隱藏自己身份，在青雲演出的毒梟角色康素差身邊找罪證，和他出生入死，真的搵命搏，但是過程中，青雲有救過我，令我夾在自己警察身份中，有情義兩難存的一種決擇。」

在電影中，城城飾演的角色張建行，與劉青雲飾演的康素差，皆曾在對方命懸一線時，奮不顧身互相營救，然而二人身處不同的極端世界，令城城陷於情義兩難，城城表示和青雲演出交流互動得很開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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