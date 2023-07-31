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【翹英結業】消委會錄48宗投訴涉款56.1萬　單宗最多損失逾5萬元

社會 12:27 2023/07/31

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曉英教育中心全線結業，康怡分店外貌。（林宇翔攝）

翹英教育宣布旗下5間補習中心全線結業。消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，截至今早8時，消委會共收到48宗有關翹英教育的投訴，涉及金額達56.1萬，當中涉及最高金額的個案超過5萬元，平均個案涉款逾1.1萬。

莊龍五今日（31日）接受電台訪問稱，消委會正聯絡有關負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任，如未能提供服務，亦需安排退款給消費者。不過他指出，該補習社若因財務問題結業，並已進入清盤的階段，消委會一般調停的做法未必可行，苦主可以成功追討回錢的機會亦相對較微。

莊呼籲家長，如以信用卡等設有退款機制的付款方式繳交學費，應盡早與發卡公司聯絡申請退款，提醒事主如簽帳時間時隔太長，或以信用卡分期形式進行繳費，都有機會未能成功退款。

他補充，消費者預繳式消費存有一定風險，需留意合約條款及有關退款方式，減低一旦發生問題衍生的損失。

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責任編輯：陳麗娜

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