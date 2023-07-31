【MIRROR+】Ian大讚Edan堪稱綜藝前輩　狼死阿Jer與佛系Jeremy大對決

▲ 藍色隊代表有（左起）Alton、Edan和Anson Kong；黑色隊代表有（右起）Frankie、Ian、Lokman。

ViuTV節目《MIRROR+》在今晚（7月31日）播出的一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊代表有江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）和王智德（Alton）；黑色隊代表有楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）和陳瑞輝（Frankie）。

每隊要派成員戴上眼罩，限時在魔術貼賽道上全隊撞跌最多保齡球瓶的隊伍就勝出。Edan作為首個出戰的成員已大派笑料，他完全偏離賽道不單止，還巧妙地在終點前就打滾轉回原點，令全場爆笑。

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▲ Ian玩遊戲肉緊到連魔術貼賽道都整爛埋。

Edan再獲封「一支安」

隨後，其他成員都分別成功於終點撞跌大部份的保齡球瓶。在旁的Edan不禁感嘆：「點解個個都咁易」，聞言的Lokman笑指：「其實你先係最難呀！兜左個圈，經過埋個終點，之後再返去起點」，Ian亦大讚Edan是一個綜藝前輩。

至於只掃跌一支保齡球瓶的Edan繼「兩秒安」後，再獲得「一支安」的稱號！接著，Edan更獲挑戰「敗者尊嚴復活戰」，嘗試一雪前恥。

▲ Edan玩遊戲再獲封「一支安」。

姜濤指Jer內裡火爆



而由柳應廷（Jer）對決李駿傑（Jeremy）的氣球鬥室，雙方要鬥快弄爆氣球收集裡面成員的相片和撕去對方背上的大頭相，集齊12子就為之勝出。

比賽開始前，大多成員都預計Jer會勝出。姜濤笑言：「大家唔好睇Jer好似好溫馴咁，其實內裡都好火爆。Jeremy就係會自己先投降」，盧瀚霆（Anson Lo）亦開玩笑指：「Jer會兇狠同我一定要贏嘅感覺」。

▲ 氣球鬥室的遊戲環節，由Jer對決Jeremy。

擔任今次遊戲評判的邱士縉（Stanley）在開始前，亦表示投Jer會贏：「因為佢玩遊戲都幾狼死。Jeremy一定會讓佢，唔會重手。」

Stanley開玩笑警告Jeremy千萬不要未開始已經打算遷讓對方，而Jeremy下定決心表示：「陣間就俾大家睇下咩叫狼死」！

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