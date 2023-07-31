【破毒強人】張曦雯新劇剪短髮轉做打女　由主持「升呢」女主角為力捧花旦之一

TVB新劇《破毒強人》將於今晚（7月31日）正式播出，劇集雲集陳豪、胡定欣、蔣志光和蕭正楠等不少好戲之人，令不少劇集大表期待。

劇中作為第二女主角，飾演毒品調查科行動組高級督察Jackie的張曦雯（Kelly）除為塑造角色強悍感專誠短髮上陣，更要應付連串動作場面。

【破毒強人】胡定欣自信眼神勁搶鏡 張曦雯鍛鍊體能做打女

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打戲連場 獲監製力讚

早前TVB分享Kelly開劇前接受動作訓練的花絮片，片中Kelly除了要與劇中拍檔反覆練習走位，更要不停練習起飛腳、對打、開槍及前滾翻等不同動作；其間Kelly除了起飛腳時又直又高盡顯好腿功，開槍時亦型格十足兼雙眼有火。

在劇中動作連場，Kelly笑言要做足事前準備功夫，除接受特訓，還要私下多做運動：「要開始鍛鍊番多啲，先應付到咁多動作戲。其實第一日練完已經痛咗一日，估計今日（第二天動作訓練）再練嚟緊都會痛幾日。」

與Kelly合作無間的監製羅永賢（Marco）更大讚Kelly相當專業，為演Madam演得更神似，更專誠向警察朋友取經、了解警察生活及工作日常，Marco說：「劇入面啲人叫Jackie做阿Dam，就係Kelly佢建議嘅。我覺得佢無論聲線、表情同落指令個樣，都係入型入格。」

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選美出身

Kelly於2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，她亦有參加世界小姐選舉。卸任後，她與TVB簽約，先在節目《港生活•港享受》及《Pearl Tonight》任主持。

在2016年，她首演監製Marco首部強人系列劇集《律政強人》，2018年再在台慶劇《跳躍生命線》，飾演「文暉（Man）」一角，與馬德鐘的感情線備受關注。

▲ 《律政強人》

演技進步「升呢」女主角

及後，2019年，她曾返回美國進修演技。同年在劇集《白色強人》中演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「飛躍進步女藝員」獎項，演技漸受認同。

隨後，她的戲份愈來愈重，在劇集《木棘証人》、《踩過界II》都令人留下深刻印象，同樣為無綫力捧花旦之一，之後在《破毒強人》﹑《再見·枕邊人》的劇集亦「升呢」為女二，前途一片光明。

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