【阿晶自殺】霍哥宣布已離開微辣　阿泰坦言對公司+網絡失望：我唔識扮啦唔好意思

▲ 霍哥和阿泰已離開微辣。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

被指是「微辣清泉」的霍哥於TG公布離開微辣的消息，阿泰亦於IG撰寫長文表示已離開微辣。

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霍哥宣布離巢

霍哥於TG說：

係度同大家宣布一件事

我已經正式離開微辣。

一直以來感謝大家的幫助及支持。這段

時間看到大家為這件事費心費神，真的

十分抱歉。

不少網民很支持霍哥的做法，並表示會繼續力撐他。

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▲ 霍哥較早前曾於IG發布限時動態。（IG截圖）

阿泰離開微辣

阿泰於IG發布黑底白字的圖片，圖中寫道：

已離開微辣

對公司失望

對網絡失望

對全世界失望 冇料阻止任何事發生

以前係

而家係

將來都係 RIP

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他撰寫了千字文：

由今日起IG Youtube

再無阿泰呢個人

我唔需要阿泰呢個名東山再起

我受夠呢到一切 我冇料玩落去 七情六慾放上面

有咩講咩嘅人真係唔適合玩呢個圈

毀三關既野日日發生

早半年起我情緒都日日爆發邊緣

呢兩個月朋友陸續開始叫我睇病

驚我會變咗下一個Jane

呢個唔係一個兢兢業業嘅工作

一切都係講命

我後悔點解唔早啲傾解約

他提到阿晶離世前後發生過的事，

Jane出事前

好感謝朋友觀眾叫我向前望

但向前望有啲乜嘢喺度

我已經鬧曬全世界

朋友到老細逐個打電話屌 Jane出事後

朋友們比人屌 睇住身邊人喊

又氹唔倒任何人笑起身

我幫唔倒

一個都幫唔到

只能無能狂怒

你哋真係認為所有人都抵死？

口口聲聲留言話知道真相嘅人

我問吓你哋估吓邊個俾人鬧得最犀利嘅

仲係Jane生前既密友？

可能真係有人抵死 但我諗唔係全部掛

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批評網民是網絡判官

他無懼面對網民：

最好笑係乜嘢

你哋嘅所謂正義

只會先死一班打份牛工養家既人

再死一班三觀正確既人 偽人真係講得啱呀

要扮到好好睇睇 我唔識扮啦唔好意思

我唔玩呀家下 由嗰啲扮得好既繼續 同翻前兩日叫停阿妹直播後黎我到嘈既人講聲

對唔住

我衝動同你哋對屌

但如果俾個機會我 我一樣會咁做

Jane已經係一個受害者

我唔會比你地有機會逼死多個

他大罵網民：

呢個時候出聲實俾人屌 預左

要屌就屌 公司唔頂我頂

你班網絡判官

我家下開放翻留言 任砌唔嬲

比多個獎勵你哋 上面詳細我寫埋落遺書度

屌得死既有獎公開

義正嚴辭留言自以為正義既人等下

到時再重新審視下

係「聲討」定係「網暴」吧 法官們 唔講了 再見網絡 等實名網絡出現再會

如果時間可以重來

我會選擇冇入過微辣

冇掂過網絡呢行

▲ 阿泰發布限時動態。（IG截圖）

阿泰於IG發布限時動態表示：

放心

未死住

我仲等睇個世界燃燒 唔使打過嚟

安好

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