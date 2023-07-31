【靚媽育兒】鍾嘉欣加國一打三湊仔女出街　獲街坊讚經常親自買餸接放學

▲ 鍾嘉欣在加拿大溫哥華被影到一打三湊仔女出街，獲街坊讚經常親自買餸接放學。

39歲靚媽鍾嘉欣（Linda）於2015年底與脊醫老公Jeremy Leung結婚後，返回加拿大溫哥華定居，並先後誕下3子女，專心做個好媽媽。早前鍾嘉欣湊3子女回港與圈中好友見面，近日已返到溫哥華繼續湊仔生活，被街坊野生捕獲她一打三出街，大讚她是好媽媽。

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該名溫哥華街坊在「小紅書」分享兩張照片，並撰文稱自己第一次在大溫華地區見到鍾嘉欣，大讚她真人皮膚好，低調帶著3個小朋友。「第一次遇到鍾嘉欣，帶上三個娃，真人皮膚可真好呀！對視一眼，她低頭看手機。看來也不想被打擾。」

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從相片中可見，鍾嘉欣身穿白色鬆身恤衫，頭戴素色漁夫帽、腳踏白色波鞋，打扮樸素的她低頭按手機及看管BB車，載有9個月大的細女梁紫琳（Anika）；6歲半大女梁愛晨（Kelly）和4歲半二仔梁志誠（Jared）則在身旁，並見到有一台粉紅色的滑板車，Kelly更戴上頭盔，相信兩個小朋友都熱愛玩滑板車出行。

▲ 嘉欣無悔為家庭放棄事業。（IG圖片）

帖文引來不少居住溫哥華的網民討論，紛紛作出見證，指鍾嘉欣就是居於附近，又親眼見過鍾嘉欣出沒某家超市買餸；有人更直指她經常接送子女放學，「我們孩子學校經常碰見她接孩子放學，也常出沒XXXX，人很低調。」網民讚揚她湊3子女親力親為，是個好媽媽。而樓主也回覆網民稱，鍾嘉欣經常一打三，大讚她︰「好厲害。」

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今年4月鍾嘉欣度過39歲生日時，獲老公和3子女祝賀，二仔Jared送她一個寫上「HOLLYWOOD BEST MOTHER」的「小金人」獎座給她，令嘉欣非常感動。她發表生日感言道︰「簡簡單單就好，平淡健康就好。和睦溫馨就好。又大一歲，珍惜當下，走好自己的人生路。」

鍾嘉欣奪得這個「最佳媽媽獎」絕對當之無愧，她生兒育女後幕前工作大減，甘願從事業高峰期退下TVB花旦之位，專心照顧家庭為重。嘉欣曾表示照顧小朋友很重要，不想錯過他們的成長，更無悔為家庭放棄事業。

我這輩子做過最好的決定，就是和你們在一起。

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責任編輯︰林綺玲