【積極人生】臉有巨型黑痣被準婆家迫分手　女子拒激光去痣：上蒼賜予我的禮物

▲ 馬來西亞一名女子臉上及身上長滿了巨型的黑痣，令她自少飽受歧視。

上天造人，每個也是獨特而美麗。馬來西亞一名女子臉上及身上長滿了巨型的黑痣，令她自小飽受歧視，更曾因此被迫與男朋友分手。儘管如此，她仍積極生活，也認為自己是獨一無二的造物，「這是上蒼賜予我的禮物。」

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綜合馬媒報導，薩布麗娜費拉尼解釋，她臉上的是先天性巨型黑色素痣。當年媽媽懷上她時，醫生便對其作出診斷並證明這種病並不會傳染，如果將來懷孕也不會影響孩子的基因。

由於臉和身體也長滿大大小小的黑痣，薩布麗娜自小是在嘲笑聲中長大，她的朋友因此也不多。儘管如此，天性樂觀的薩布麗娜選擇快樂地過好每一天。

可惜，生活中仍是有讓薩布麗娜感到挫敗的時候。她的夢想是成為一名廚師，但烹飪學院的老師卻認為，將來沒有餐廳會接受她成為實習生，因為食客會被她的長相嚇倒，薩布麗娜感到十分自卑及失望，也因此而放棄了這個夢想。

其後，命運接二連三的打擊著薩布麗娜。雖然上天讓她遇到了一名她喜歡又能接受她的男朋友，可惜男方的家人對她卻是十分的嫌棄，因為對方怕薩布麗娜的黑痣會遺傳到後代身上。雖然她表明這不是遺傳病，家庭成員中也只有她一人患上這病，但是準婆家依舊拒絕。最後，她無奈地與男朋友分手，

雖然男友接受這樣的我，不過礙於男方家庭的壓力，我們最終只能分手。

薩布麗娜透露，其實她的祖父曾提議帶她去做光動力療法手術除痣，但是她卻認為這是獨一無二的自己，

我認為這是上蒼賜予我的禮物，所以我謝絕了祖父的好意。

現在，薩布麗娜在社交媒體上開設個人帳號，時常分享自己的日常生活點滴﹑穿著等。她也毫不忌諱地在眾人面前展示自己的樣子，絲毫不介意臉上的黑痣。薩布麗娜活出坦蕩蕩的人生深受不少的愛戴，也令她的平台坐擁十多萬的粉絲。

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責任編輯︰王明芳