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【居屋2023】新一期居屋今起接受申請　市民多心儀市區項目

社會 14:36 2023/07/31

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今期居屋即日起接受申請。（湯致遠攝）

今期居屋推售6個新項目，即日起接受申請，為期兩周。位於樂富房委會客務中心，有居屋模型展示區，大批市民到場了解。

新建單位今期推共9,154伙，包括安達臣安楹苑1,140伙、安樺苑990伙、安麗苑1,380伙、啟德啟悅苑2,046伙、元朗朗天苑3,080伙、 屯門兆翠苑518伙，折扣是市值62折，售價149萬元至494萬元。

同一時間房委會也接受新一期白居二申請。除了到樂富交實體表格外，市民也可經網上申請。

在樂富房委會客務中心中午陸續有市民到場交表、取表及即場填表。任職銷售的張小姐，是次第5次申請居屋，心儀啟德啟悅苑的一人單位，因交通好，方便工作。她認為，居屋的一人單位配額太少，但自己又不希望因為買屋而貿然組建家庭，指「這年頭保命要緊」，形容自己「太可憐了，這麼多年都申請不到」，希望往後推售的居屋可有更多一人單位配額。

現居新界西、任職醫管局的袁小姐第6次申請居屋，盼買入元朗朗天苑及屯門兆翠苑，因自己及小朋友在該區工作及上學。她指自己是「夾心階層」不符合資格申請公屋，亦買不起私樓，只能透過抽居屋才有機會置業，現時一家4口租私樓租金要萬多元，已佔收入3分1，希望是次能夠抽中，不用再到處搬。她又稱雖銀行加息會增加供樓負擔，但會努力賺錢。

任職公務員的邵先生首次申請居屋，指自己「年紀大，有置業需要」，惟私樓擔心難以負擔；他心儀啟德啟悅苑，認為香港市區適合用來起樓的地越來越少，希望「有得抽盡快抽」，不過他相信啟悅苑競爭大，若退而求其次會選擇安達臣的屋苑。他提到近期銀行加息，供樓負擔較大，但自己現時租住沙田區的單位租金也要萬多元，而其亦相信明年或有機會減息，相信供樓與租屋的價錢也差不多，仍能負擔。

現居黃大仙區公屋的市民張太就幫22歲的兒子交申請表，同樣心儀啟德啟悅苑，除因近市區外，亦較鄰近其現時居所，方便往來。她指，兒子今年出社會工作，希望趁其收入及資產仍符合限額時嘗試申請居屋，若成功也將幫兒子交首期，以之作為禮物。

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記者：吳卓峰、黃小冰

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