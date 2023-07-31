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【腎結石】男子4年生3次腎石損腎功能　醫生教日喝1種飲品不再復發【附5大預防貼士】

醫生診症室 13:16 2023/07/31

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男子4年生3次腎石損腎功能，醫生教日喝1種飲品不再復發。（iStock圖片）

腎結石是常見都市病之一，少喝水是其中一個成因。有醫生分享案例，一名50多歲男子4年生3次腎石，導致腎功能下降，醫生推介他每天喝1種飲品，結果大有成效，至今5年未有復發。

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台灣腎臟科醫生江守山於當地節目《健康好生活》分享案例，指該名50多歲的商人，在短短4年內，腎結石發作了3次。由於腎結石持續阻塞逾12小時，便會對腎臟造成永久性傷害，所以他的腎功能指數逐漸下降60，血壓亦變高

而該名患者長年旅居內地生活，不常回到台灣，難以定期取藥，因此江守山囑咐他每天攝取足夠白開水，並額外用2個檸檬泡1公升水飲用。患者按醫生指示照做後，至今5年未有再生腎石。

江守山解釋，檸檬本身含有檸檬酸鉀，鉀可以干擾結石形成，而檸檬酸會與尿液的鈣質結合，尿鈣不易和草酸形成草酸鈣結晶，繼而抑制結石生長。

江守山亦列出預防腎石的5大重點：

多補充水分：水分可稀釋尿液，建議每天最好排出2公升尿液

減少鈉質攝取：尿液中的鈉含量過高可誘發結石形成，患者應採取低鈉飲食

限制動物蛋白：避免進食過多紅肉、家禽、雞蛋、海鮮，會增加尿酸水平

攝取鈣質食物：降低尿液中的草酸鹽濃度，減低腎結石風險

避免特定食物：腎結石患者應減少攝取高草酸食物，例如菠菜、朱古力、堅果等

醫生：飲水不足是生腎石主因

腎病科醫生何仲平曾表示，腎結石是一種在腎臟或者尿道中形成的硬晶體物質，這種結石的形成是尿液中鈣、尿酸鹽、草酸鈣、磷等微粒積聚的結果。尿液中這些物質數以百萬的結晶日益增大，最終形成了結石，「所以喝水不夠，是生成腎石的主因。」

何醫生稱，腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。結石的大小與疼痛程度無關，小而粗精的結石，通常比大而圓滑的結石引發的疼痛更多。至於腎石持續阻塞，就可引發腎功能損傷。

每天喝多於3公升水

要預防腎結石，可留意飲食。何醫生指出：「首先要大量喝水，每天喝12至14杯（多於3 公升），若體力勞動者需要攝入更多水份。另外，每日排尿量比飲水量更為重要，每日應多於2至2.5公升，當然也要視乎實際情況，譬如戶外活動排汗多者，也是排出體液的途徑。還有一點是汽水少喝為妙，一來糖份高二來它含磷酸。」

何仲平醫生說，如攝取過量的鹽份，會增加尿液中鈣的排出從而增加鈣結石形成的風險，故應避開醃菜、鹽漬零食等食物為宜。

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責任編輯：羅嘉欣

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