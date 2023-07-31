【藐視法庭】違令披露西灣河開槍警資料　社工認藐視法庭判緩刑

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法庭早前就2019年11月西灣河警員開槍案頒下匿名令及禁制令，男社工涉於Facebook帳戶轉載匿名令報導，並附上警員中文名字，律政司就藐視法庭提控。涉案社工今（31日）於高等法院承認責任，被判監21天，緩刑1年，另須付訟費5萬元。



申請人律政司，答辯人李柏納。



事緣於2019年11月11日警員於西灣河開槍事件，法庭其後頒下匿名令，禁止披露案中警員及其家屬資料，高院亦早於同年年10月頒下禁制對警員及其家屬起底之命令。



律政司指答辯人於2020年6月2日，警員於網絡巡邏時，發現有Facebook 帳戶轉載有關匿名令報導，並附上帖文「無人知你叫xxx」，內容披露了該警員名字。答辯人於同月24日被捕，警誡下承認以此提醒市民西灣河開槍事件。

律政司一方指，答辯人明知法庭已頒下匿名令，其行為蓄意挑戰法庭，法庭應判予以月計即時監禁，以向公眾發出訊息，不能姑息有關作為，以收阻嚇作用。律政司一方又指早於2022年12月作出指控，答辯人於2023年4月才承認責任。

代表律師求情指，答辯人現時36歲，任職社工，沒有刑事記錄。答辯人因看見學生被槍擊片段而予以同情，一時衝動而寫下帖文，同意做法愚蠢及鹵莽。

事發後與警方合作及立即刪除帖文。代表律師指答辯人知悉西灣河事件，但卻不清楚禁制令內容，望法官判處緩刑。代表律師又指答辯人須申請法援，故於4月才承認責任。

法官於書面判決書指出，涉事警員及家人因被起底而情緒嚴重受影響，並須搬屋及更改電話號碼。法官接納本案屬單一事件，答辯人亦主動刪除帖文，相信答辯人現時明白須遵守法庭命令，接納其重犯風險低，故判監21天，緩刑1年，須付訟費5萬元。

法官指出本案為同一事件涉及的最後1宗，律政司亦指本案亦是涉及違反警員起底禁令的最後一宗案件。法官表示，正如律政司所指，希望藉著有關案件已告一段落，公眾自由使用網絡或社交媒體之餘，亦必須遵守法庭命令。

同樣涉及披露西灣河開槍警資料的前香港眾志秘書長黃之鋒，早前亦已承認違反命令，被判囚3個月，同案另1名男子則被判處緩刑。

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記者：林育慧