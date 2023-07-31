【追討借款】被指兩個月間5度借貸未還　張秀賢遭入稟區院追討14萬元

▲ 前元朗區區議員張秀賢遭盧日高入稟區院追討14萬元欠款。（資料圖片）

前元朗區區議員張秀賢，被指於2020年11月至2021年1月兩個月期間，5度向已停止運作的進步教師同盟成員盧日高借款共14萬元，並協議分期償還12萬元，免除張償還2萬元。惟張未有如期支付首期款項，盧多次追討不果下，基於張違反協議，遂於上周五（28日）入禀區域法院追討14萬元，兼須付利息及訟費。

原告人盧日高；答辯人為張秀賢。

入禀狀指，原告約於2020年11月5日、7日、11日同意借予答辯人共8萬元，答辯人同意於同月30日前還款。原告再於同月19日及2021年1月14日再借予答辯人共6萬元，答辯人同意於2021年4月30日歸還共14萬元貸款。

惟答辯人未有於2021年4月30日前償還貸款，兩人約於2023年2月4日就貸款達成了和解協議，即答辯人應分4期向原告償還部分貸款，金額為12萬元，即答辯人應於同年4月30日、7月3日、11月30日，以及2024年1月31日前每期歸還3萬元。協議又指，若答辯人分期償還12萬元後，可免除餘下2萬元貸款。

入稟狀指，答辯人未有如期歸還首期貸款，原告多次不斷要求答辯人還款不果，基於答辯人違反協議，遂入稟區院向答辯人追討共14萬元，兼須付利息和訟費。

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記者：梁錦麟