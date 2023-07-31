【食用安全】買水煮花生吃出疑似「老鼠頭」　女子狂嘔數小時：身體都煮溶

▲ 買水煮花生吃出疑似「老鼠頭」！女子狂嘔數小時：身體都煮融。

食安問題總使人心惶惶！近日，內地一名女子在吃水煮花生時，竟從中吃出一個疑似身體已煮溶的「老鼠頭」，嚇得她一陣噁心，足足數小時接連嘔吐不絕。

最新影片：

綜合内地媒體報道，浙江紹興一名女子在上周四（7月27日）發佈一則影片，控訴當地熟食店出現食安問題。女子表示，家人在當地農貿市場上一間熟食店購入水煮花生。在進食期間，她突然發現內有異物。一開始，她以為是桂皮之類的調味料，但當她用筷子一翻開，就驚見嘔心畫面：

看到牙齒……估計身體都煮化了。老鼠看上去蠻小的。

女子認定異物是一顆老鼠頭，而「吃到老鼠」這件事令女子胃裡一陣翻雲覆雨，導致她在廁所裡連續嘔吐了數小時，最後決定向市場監督管理局舉報事件。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

店家賠償800元人民幣並遭查封

紹興市越城區市場監督管理局在收到女子舉報後，立即查封涉事熟食店；女子也獲得店家賠償800元人民幣。局方還發佈通報交代事件，重申當局在收到舉報後第一時間到現場展開調查，並對涉事熟食店進行依法查封。局方下一步將根據調查情況，依法嚴肅處理違規人員。

至於花生内的異物是否老鼠頭，當局在周六（7月29日)上午回應指仍有待進一步查驗後，相關部門會統一作出回應。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣