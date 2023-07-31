【平價租盤】德福花園400呎單位放租$8000　全屋熏黑極陰森標明：冇死過人

▲ 德福花園400呎單位放租$8,000，全屋熏黑極陰森。

本港住屋長期供不應求，但低於市價不少的超平租盤，又是否人人敢住？近日網上出現一則關於單位放租的帖文，指400呎單位僅以$8,000放租，惟相中顯示內部環境極為陰森恐怖，牆身、角落位置嚴重熏黑。有網民認出該租盤為九龍灣德福花園某單位，也有人認為單位內部疑似被焚燒，令人不禁聯想是否曾發生兇案。然而，招租宣傳上卻表明「冇死過人同埋交吉，執一執住得。」

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有網民近日在Facebook群組「大埔TAI PO」轉發一則帖文，原帖並寫上「$8000蚊租四百尺，講明冇死過人同埋交吉，執一執住得。有冇鬼就話唔知，應該冇。香港人平租緊要過邪唔邪。」而帖文隨附上3張相片，顯示一個單位內空無一物，牆身及牆角等位置則嚴重熏黑。

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帖文引來網民熱烈議論，有網民認出該租盤，屬德福花園一個單位，「之前睇過2層，層層都好似戰後咁款，好恐怖」、「德福真係有啲嘢…」有人認為該單位內疑似曾發生火災，「應該係燒過」、「火災凶宅現場！業主唔係諗住唔裝修就咁放出去，每日租$8000俾探鬼團」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣