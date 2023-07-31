瘦子E.SO香港演唱會尾場唱盡經典歌曲　承諾日後與香港觀眾再聚

▲ 《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》

《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》於昨晚（7月30日）在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出，瘦子E.SO再施展其個人魅力，俘擄全場，而觀眾的熱情，也令他許下承諾，日後與香港觀眾再聚。



演唱會一開始，瘦子唱過《Way Up》、《達文西》及《祖先》後已表示：「今（昨）天是第二場，也是我在香港的第二場，我今（昨）天打算把我的聲音唱沒有，所以我希望你們用一樣的能量可以嗎？」台下的觀眾當然全體和應，演唱會也在如此熾熱的氣氛下開始。

一連串《CHANGE》、《Wait》、《她沒在看我》、《稱讚她的美》的歌曲，沒有冷場的演出，觀眾也如瘦子E.SO期望的，High爆跟著唱和。在演唱《Big Girl》的時候，女Dancer的火辣舞蹈伴隨著瘦子E.SO的演出，全場也興奮得一起起哄。

頑童MJ116香港合體

繼首場演出力撐好兄弟，小春Kenzy及大淵Muta在尾場再度亮相，頑童MJ116在香港正式合體！在唱過《MJ Fresh Gang》後，Muta道：「今（昨）天頑童又再合體了，所以會唱很多你們想聽的頑童的歌。」

一如Muta所說，歌單也包含了頑童MJ116《FRESH GAME》、《幹大事BIG THING》及《董Don》專輯中的《South Side》、《幹大事》、《生煎包》、《辣台妹》、《壞鄰居》及《走跳》，一首又一首耳熟能詳的歌曲，觀眾們當然每首都跟著高聲合唱。在唱至中段的時候，瘦子E.SO笑說：「如果我的演唱會，找頑童來當嘉賓，自己可以休息一下，結果卻是演唱會裡最累的一段。」

表明期待再聚



其實這次《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》的歌單，是完全為一些忠粉而設，不管是瘦子E.SO自己的Solo又或是Mixtape作品，還有頑童MJ116年代的歌曲，都有兼顧，觀眾照單全收之餘，更是陪伴瘦子E.SO從演唱會一開始便企到完場，一次又一次的燈海更成就了Hip Hop演唱會中難得一見的窩心畫面。

因此難怪在演唱會尾聲，瘦子E.SO也許下承諾，道：「很期待我們再次聚在一起，不知道是甚麼時候，可能明年，搞不好也不一定，我相信我們很快就再見面了！」最後瘦子E.SO唱出《Don't worry about me》後，這次在香港的演唱會也正式落幕。

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