【學好英文】港人通病不敢開口說英語　補習老師教8招練好Spoken English

▲ 英文補習老師Simon sir教8招練好Spoken English（口說英語）。

「我每次需要講英文的時候, 都記不起學過的英文, 然後就啞口無言。」這是香港人的通病，無論學生或工作人士都一樣。我遇過不少學生，寫出來的英文是中上水平，但一開口，英文程度只剩下兩三成。

學英文的朋友要記住，語言技巧是需要磨練的。不是單靠安靜地看報紙上的英文，輕鬆地看看教學影片，快樂地看着美劇就能說出一口流利的英語。練習Spoken English（口說英語）從來都是一個跳出舒適圈的事情。

有不少人很害怕被身邊的朋友或同事評論自己的英語水平，所以在任何需要用英文的情況下，都會選擇保持安靜。但這樣做，他們就失去了寶貴的練習機會。同樣道理，喜歡烹飪的我，知道看完烹飪影片，明白了基本概念，就是要實行去練習。不要害怕失手，只要不停練習和嘗試，就會遇到成功的一天。烹飪如是，學英文也如是。

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8招練習口說英語

怎麼把自己好好裝備，令到自己能夠放膽說英語？

1. 必定要多聽英語，因為外國人的發音咬字和你所學的未必一樣。

2. 不要太着重速度，反而多留意字與字之間的連音（Connected Speech），你會發覺外國人說英語不是一粒一粒字吐出來的。

3. 不斷模仿外國人的口說英語，亦要用正常的聲量說出來。這樣才是真正的練習。

4. 「最痛苦的環節」︰錄下自己說英語，再聽聽是否有什麼能進步的地方。我明白很多人很討厭聽到自己被錄下來的聲音，但這個部份是不可或缺的。

5. 「如何知道自己的發音是否準確？」嘗試用手機的英文錄音功能，看看手機能否把你說的英語正確地顯示出來。

6. 請你戒掉只說重點字的壞習慣，練習把句子完完整整的組織出來，不要急着把句子簡化。

7. 怕自己緊張時腦袋一片空白的朋友，可以根據不同情況，先寫下一些句子和句子格式提醒自己。但切記不是叫你要用的時候看着句子讀出來。

8. 學英文要重複重複再重複。你記不起一些句子或用錯文法就表示你根本未接觸得夠。

當初開始拍片的我也是非常緊張，重複做就不再緊張了（desensitized）。學了英文不去用，等如跟沒有學過一樣，因為很快就會忘記了。請你記着一句我很喜歡的英文名句：Use it or lose it「用進廢退」。

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作者簡介︰

IG擁10萬粉絲的私人英文補習老師，定期上載教學短片以輕鬆手法教授在職人士適用、實用到位的英語。曾為移民公司擔任Immigration Interview Trainer，經常留意別人的英語或口音，視教授英語為興趣及終身職業。

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責任編輯：林綺玲