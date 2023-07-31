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【Viu Chat】駱振偉感激太太一路相伴　李敏爆當年未立即與公司簽約原因

娛樂 14:06 2023/07/31

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

強尼直言與Thor極少有機會合作，更指最初感覺對方難接近。

今晚（7月31日）播出的一集，邀請到駱振偉（Thor）和李敏（Ranya）作嘉賓。強尼直言與Thor極少有機會合作，更指最初感覺對方難接近。聞言的Thor笑認自己外貌「串」，所以經常被人感覺充滿戾氣。

Thor憶起當年參加歌唱比賽得獎後入行的經歷：「嗰時簽咗唱片公司，頭3年，真係唔知等緊乜，咩錢都搵唔到，想做個路人甲都冇，真係冇。」更指自己當時經常逃避回家，害怕在家孤獨時會胡思亂想，故常到桌球室篤波（打桌球）到凌晨。

他直言以往不停沉溺於負面情緒，不過近年自己在心態上有很大變化，全歸功於丹麥籍太太Katrine樂觀的性格以及一直在旁幫助他：「佢係我認識人生裏面最樂觀嘅人。」 

【Chill Club】駱振偉圓夢推出個人單曲　入行13年Thor感激太太支持

Thor與多年好友洪杰一同打桌球。

李敏挑戰做一日港女

而一早認定要成為演員的Ranya則大爆當年未有在參與ViuTV真人騷《對不起標籤你》後，立即加入公司的原因：「當時第一次就參加呢個節目，拍嗰啲嘢都幾爆，佢會令我覺得好似唔係好適合做呢樣野，如果你話喺鏡頭前要拋自己完全嘅個性出黎，我會覺得我要啲時間。」

她續指：「加上當時公司比較少劇集，所以未見到有機會。」其後，一直想嘗試飾演公主病角色的Ranya，更在節目中挑戰做一日港女。 

Ranya和妹妹李賢進行一日港女體驗。

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