【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷

一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。其告別式在今日（7月31）於香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，明日（8月1日）早上大殮後辭靈出殯。

在今日下午4時至6時舉行非公開追思會，6時至晚上10時於該館一樓大禮堂供歌迷拜祭喪禮，讓樂迷送李玟最後一程。在中午，親朋及歌迷陸續送花牌到殯儀館，現場放滿李玟生前最愛的紫色及白色花。

在下午約3時48分，李玟丈夫Bruce在一行人護航下步入正門大堂，約四時李玟好友韓紅及後輩曾比特全黑戴上墨鏡到場悼念李玟，難掩神情哀傷。

在約4時07分與李玟情如母女的甄妮到場，同樣帶太陽眼鏡，不發一言步入大堂。過了下午4時葉德嫻﹑蕭亞軒﹑陳淑芬﹑陳奐仁疑與兩名繼女亦陸續到場。

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至於直播上播出前，不少藝人亦拍片送上悼念劉德華﹑李克勤﹑杜德偉﹑鄧紫棋﹑黃曉明﹑譚詠麟﹑陶喆等人。在告別儀式開始，先由姐姐李思林致詞，李玟的老公Bruce及C兩個繼女都不見被安排坐在家屬席，三人坐在親人的第二排座位。

李思林發言表示我妹妹已經去了一個充滿歡笑的地方，她並借用李玟每次去演唱會都會用的一句說話「今天你們可以選擇去很多地方，感謝你們選擇來這裏，多謝你們。」

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致頌詞人士

李玟（李美林）小姐追思會由李岳奇 Roger Li擔任司儀，致頌詞人士包括：姚謙Chien Yao（CoCo音樂上的伯樂）、甄妮Jenny Tseng（CoCo非常尊敬和愛戴的前輩）、蕭亞軒Elva Hsiao（感情深厚的歌手好友）、Jonathan Serbin（華納音樂高層）、楊楊Yang Yang（主持人、歌迷代表）、李百敏Grace P. Lee, Ph.D., J.D.（三藩市中學同學）、Susana Jung（三藩市中學同學）、馮余慕莊Colleen Yu Fung（生前好友）、阿來Arai Aidarhan（經中國夢之星出道內地男歌手，當時Coco是導師）。

甄妮蕭亞軒發言

甄妮隨後哽咽發言：「她令我很心痛,我與她認識了20年,雖然我們不是經常見面，但我們會用電話寫字聯絡，我很喜歡她努力專注自己的事業，亦很欣賞她的孝順，姊妹情深，她是一個很可愛的女生。」

甄妮罕又約定下輩子要跟她繼續做好知己，希望她在另一個世界繼續做一個可愛的天使，永遠愛她。

至於蕭亞軒發言時相當激動，指對方一直是其天后和偶像，又表示李玟待她像親妹妹一樣，有甚麼心事都可以分享，不敢相信她的離世。

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記者：馮雪怡