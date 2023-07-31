【夫妻關係】揭丈夫偷拍兒子同學母短裙照　港媽反感︰好似俾人背叛

▲ 港媽揭老公偷拍兒子同學母短裙照，感覺被人背叛。（《BB來了》劇照）

夫妻關係少不了互信與尊重，一旦失去信任便會破壞關係。近日有港媽在網上討論區大呻，發現丈夫手機藏有兒子同學的媽媽短裙照，丈夫也認了並向她道歉，但她仍然耿耿於懷，更感覺被背叛了。

該名港媽於「親子王國討論區」，以「關於老公既（嘅）行為，請指引我」為題發帖表示，她在丈夫的手機垃圾桶有所發現︰

佢cap低阿仔同學個媽媽嘅背影，著短衫短裙。本身係一條影片嚟，但佢cap低之餘仲有放大圖。

最新影片︰

丈夫承認兼道歉

她向丈夫問個究竟，他亦承認了，也有跟她道歉，表明「唔會有下次」。不過，她還是不開心，直言自己也有著短裙，自覺仍然青春。她寫道︰

感覺好似比人背叛，個媽媽我仲要知邊個。

事發後翌日丈夫原定與她及同事到內地吃喝玩樂，但港媽受事件影響沒接丈夫電話，送兒子上堂回家不久，丈夫已出門。她抱怨丈夫，「明知我唔開心，仲選擇同同事出去。」

之後夫妻各有各活動，「佢有佢打機玩電話，我陪仔訓覺入咗房佢都無入過嚟」，因受不了丈夫的鼻鼾聲，他們習慣分房睡。

網民︰99%男人係咁

不少網民人妻留言表達意見，認為男人愛看美女很正常，而且丈夫已向港媽道歉，認為不必再為此不高興。有網民表示，「其實唔係好大件事，你放開啲啦」、「99%男人係咁」、「佢應承咗同事都要有信用嘛」、「分房瞓嚴重影響夫妻感情，好易『出事』」、「女人都會睇仔啦」。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳