【全球教育，滙聚香港 | 8月12至13日 灣仔會展歡迎來臨！】

香港一直都是國際大都會,現時數以萬計的學生正於海外留學,而香港一直鼓勵多元文化交流,並會在8月12至13日舉行「環球教育博覽2023」,屆時會有近百間熱門海外院校參展,參展院校來自世界各地如英國、澳洲、加拿大、美國、紐西蘭、新加坡、奧地利、中國内地、香港等,相信各位學生都相當心動,各位明智的家長記得帶同子女岀席啦!當參加展覽後有目標或心儀的學校,會有多間經驗豐富及業界權威的教育機構及留學配套機構為你提供一站式的服務,包括琥珀教育、Coopers & Coopers英聯教育、aec教育顧問、英國文化協會 (British Council)提供雅思考試(IELTS)即場報名及咨詢服務,及HSBC Premier滙豐銀行-卓越理財為香港學生提供即場開設英國及澳洲戶口,免收手續費,一定可以幫到您!

我們亦很榮幸為香港學生邀請到世界最頂尖學府——劍橋大學的教授Dr. Matthias Dörrzapf,一連兩日親自來港為香港學生講解入讀劍橋大學及St John’s College的技巧,屆時會有劍橋大學面試環節,同學們即場面試劍橋大學,機會難得,切勿錯過!更會提供全額獎學金給合資格的香港學生,有意向考入劍橋大學但經濟能力有限的家庭也歡迎來報名參加!另外,我們亦很榮幸邀請到星級主持——方健儀小姐於8月12日(星期六)來進行講座,方健儀小姐曾就讀英國知名學府——伯明翰大學,並將分享於英國名牌大學的留學經歷及於海外升學的生活點滴供學生作為參考。我們還邀請到重量級嘉賓——森美先生於8月13日(星期日)進行講座,分享如何由英國寄宿中學考A-Level到入讀港大醫學院及分享到海外留學需要作的準備。

各位有需要的同學和家長可以了解及查詢英國監護人服務(Amber Guardianships)及Academic Premier Academic Coaching (APAC)卓越精英課程,未成年的學生到海外留學時,家長也可知道子女最新的即時情況,務求令遠在香港的家長也能安心,以及APAC卓越精英課程會為不同學生提供最合適的課程,如入讀劍橋牛津的面試技巧班、雅思、A-level或GCSE補習班以及牛津劍橋或其他G5大學專科考試的補習班,如法律或醫科。

「環球教育博覽2023」共有多達90多間海外名校參展,包括英國的劍橋大學,Durham University, University of Leeds及University of Nottingham等,有興趣澳洲或加拿大升學的同學,我們澳洲及加拿大的參展知名大學包括The University of Sydney, The University of Queensland或Columbia College等。我們更提供大量的英澳加中學供各位學生及家長選擇,包括全英頭三的Brighton College,以及澳洲的NSW Government School及St Paul’s International College等,有興趣到大灣區升學的同學,我們也提供幾間內地不錯的內地院校如中港英文學校和西交利物浦大學等,提供A-Level及基礎課程,一定有一間合你心意。

如現正就讀A-Level或IB課程的學生,歡迎同學在8月12或13日提早了解更多,並於8月17日A-level放榜後親臨由琥珀教育舉辦的UCAS Clearing展覽,有意到英國升學的學生可以到時了解及查詢UCAS Clearing,爭取最後機會入讀理想大學及學科。

已經到達8月份,相信各位考生都已經陸續收到成績,不論成績如何都歡迎親臨「環球教育博覽2023」,我們定揭盡所能為你爭取理想中的Offer,我們到時不見不散,全球教育,滙聚香港。

「環球教育博覽2023 Global Education Expo 2023」

日期: 2023年 8 月 12日至 13 日(星期六至日)

時間: 中午12時至下午7時

地點:香港灣仔香港會議展覽中心3C 展覽廳(港鐵灣仔站A5出口 / 會展站B3出口)

查詢:

灣仔琥珀

Tel: 2377 7888

Whatsapp: 6117 6512

尖沙咀琥珀

Tel: 2377 7889

Whatsapp: 5229 7775

旺角琥珀

Tel: 2377 7880

Whatsapp: 5229 7770

Coopers & Coopers

Tel: 2377 9111

Whtasapp: 9137 4460

aec 教育顧問

Tel: 2598 6166

Whatsapp: 5180 8913

