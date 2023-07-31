【搶企業】張曼莉：約25間海內外創科企業將來港　估值均逾百億

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉。(創新科技及工業局fb圖片)

本屆政府於去年提出多項「搶企業」措施，創新科技及工業局副局長張曼莉透露，有約25間內地或海外的龍頭及高增長潛力創科企業，已經或正準備落戶香港，相關企業估值均超過100億元，料3至5年內，在港投資約億元，聘請過百人。

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張曼莉接受報章專訪時表示，創科局至今已經接觸超過130家，內地和海外龍頭及高增長潛力的創科企業，當中近25間已經或準備落戶香港，另外有15間計劃提交初步方案。她續指，相關企業估值均超過百億元，料未來3至5年普遍在港投資上億元，招聘過百人。

至於正考慮來港的企業，張曼莉透露，不乏市值過千億元的公司，局方仍在洽談當中。不過，她強調，不宜期望創科企業一下子達到龐大規模，認為企業會逐步建立業務，先在港設立辦公室，再逐年增加人手。

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責任編輯：區綽彥