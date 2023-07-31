【三隧分流】「633」固定收費方案周三實施　羅淑佩：有不明顯的分流作用

▲ 運輸署今日交代西隧8月6日（周日）實施「易通行」。（林宇翔攝）

運輸署今日（31日）交代西隧8月6日（周日）實施「易通行」，及8月2日（周三）實施三隧「633」固定收費方案的詳情。

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為配合實施「易通行」，西隧一帶會由8月5日晚上10時起分階段實施臨時交通安排。運輸署提醒駕駛人士，臨時交通安排實施期間，西九龍公路部分路段車速限制會由每小時100公里逐步減至每小時50公里。

西隧來回方向及其支路將會於8月6日凌晨4時至5時期間臨時封閉。在西隧臨時封閉期間，共有2條通宵專營巴士路線需要改道行經紅隧。

另外，由8月2日（周三）起，西隧、紅隧和東隧將實施「633」固定收費方案。私家車使用西隧的固定收費下調至60元，紅隧和東隧收費則調整至30元。為配合系統更新，西隧和東隧將當日0時0分封閉約5分鐘。

運輸署署長羅淑佩強調，「633」是實施不同時段不同收費的過渡方案，她期望「633」實施後，會有一定但不明顯的分流作用，政府會在檢討「633」成效後，於今年內適時實施不同時段不同收。

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記者：陳梓蔚