【極限運動】30歲法國網紅扮訪客潛入半山豪宅　疑玩極限運動失手68樓高空墮亡

▲ 一名法籍男子上周四（27日）潛入半山豪宅玩極限運動，結果不幸意外墮樓身亡。

極限運動的危險性不容忽視！30歲法國籍極限運動員Remi Lucidi上周四（7月27日）前往半山一棟大廈玩極限運動，卻疑似因為惡劣天氣受困68樓高空，期間曾一度拍窗求救，但最終仍墮樓身亡。

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綜合媒體報道，事發地點為半山地利根德閣3座，警方上周四（7月27日）晚上接報，指大廈外牆懷疑有煤氣喉斷裂漏氣。消防到場後關上煤氣掣，發現一名男子倒臥於天井，於現場被證實死亡。

死者Remi Lucidi生前在社交平台以從事極限運動、高空特技聞名，其Instagram帳號上有大量在世界各地高樓大廈拍攝的照片及影片，當中不乏在大廈天台行走、徒手抓住天秤金屬桿等驚險畫面。據報他在事發當日6時許到達大廈，並佯裝成訪客，聲稱要到40樓探訪朋友。保安之後發現單位住客並不認識死者，但已來不及攔截，追查下發現死者進入升降機後直上49樓；大約15分鐘後，閉路電視顯示他出現在大廈66至68樓的樓梯間。保安隨即前往檢查，結果發現大廈機房的門及頂樓通往天台的鎖頭均被撬開。

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事後，68樓的一名家傭表示，自己曾發現一名外籍男子不斷敲打其單位窗戶、疑似求救，她受驚之下報警求助，惟警方到場時死者已經墮樓。警方展開調查後，在現場發現死者的運動相機和無人機內，裡面有一些極限運動的影片，相信他是該類運動愛好者；初步估計，事發時死者正在進行極限運動，不料遇上惡劣天氣導致受困於大廈68樓外牆，期間雖然曾經拍窗求救，但最後仍墮樓身亡。

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責任編輯：羅嘉欣