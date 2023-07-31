【黑色素瘤】皮膚科醫生腳踭受傷　久未癒合檢查揭患黑色素瘤1年後病逝

▲ 皮膚科醫生腳踭受傷，久未癒合檢查揭患黑色素瘤，1年後病逝。

身上出現莫名傷口或黑色異狀物要留意，可能是黑色素瘤。台灣一名58歲皮膚科醫生，突然發現自己腳踭位置出現潰瘍後，便自行處理傷口，但久未癒合，於是前往醫院檢查，結果確診「黑色素瘤皮膚癌」，且切除半年後再次復發，1年後不幸病逝。

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台灣皮膚科醫生趙昭明在節目《健康2.0》中分享案例，指有一名58歲的皮膚科醫生在看診時，發現自己腳踭位置有一點潰瘍，但因忙於工作，便自行換藥處理傷口。

惟醫生的腳傷一直沒有癒合，於是前往醫院做切片檢查，結果確診是黑色素瘤。醫生隨即接受切除手術，雖切除得非常乾净、沒有殘留物，但半年後卻再次復發，最終不幸病逝。趙昭明醫生解釋，黑色素瘤會從淋巴轉移，且轉移速度非常快，假如發現確診黑色素瘤，基本上都屬於晚期。

趙醫生續指，黑色素瘤的嚴重程度和分期與深度有關，因為黑色素在皮膚表皮基底層裡的黑色素細胞病變後，會往真皮層及肌肉層發展，再轉移到淋巴血液中，因此轉移速度非常快。他表示，黑色素瘤第1期的存活率有70%，但第4期的存活率則只有10%。

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根據香港癌症基金會，若想預防皮膚癌，除了全面防曬，還可定期作自我檢查。首先拍攝全身皮膚的特徵，此後不時以「ABCDE」檢查痣的要訣作自我檢查，並與原本的特徵作比較。

一旦發現皮膚冒出新膚斑（與附近的斑點看似不同）、傷口久不痊癒，甚至膚斑或斑點有變大、變形或變色，便應拍下有變化的部位，記下拍攝日期，如一個月後異變仍未消除，就宜向醫生請教。

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責任編輯：羅嘉欣