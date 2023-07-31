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【得不償失】人妻中彩券獲千萬獎金　11天後與丈夫離婚2年後結局大反轉

親子 17:19 2023/07/31

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妻子中彩券獲逾千萬獎金，11天後與丈夫離婚，但2年後結局大反轉。（網上圖片）

夫妻應該可以共患難，又可以共富貴！但美國一名女子彩券了130萬美元（約1,014萬港元）大獎後，竟在中獎後11天向丈夫主動提出離婚，並且沒告知對方這筆獎金的存在。丈夫將此事告上法庭，法院裁定，女方須支付每年6.68萬美元（約52萬港元）給前夫，共20年。換算下來，等於全部獎金都沒有了。

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據外媒報道，Denise Rossi中大獎11天後，向結婚25年的丈夫Thomas提出離婚，Thomas直到2年後收到相關信件才得知此事，氣得向法院提告。

Denise在法庭上指出，不希望丈夫得到她的獎金，離婚時才沒有提出來。法官審理後表示，Denise違反有關披露資產和資金的法律，並且存在欺詐或惡意行為，因此判處她須支付每年6.68萬美元（約52萬港元），共20年，換言之，Denise的獎金會化為烏有。

對此，Denise表達不滿，稱這一裁決非常具有懲罰性。她的律師則透露，如果她當初有向丈夫披露中獎一事，也許能幫助她保留獎金，

我本可以成功地辯稱這是她的專有財產，或者我們可以爭論並且做出一些調整，但法官生氣了，把一切都交給了他。

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責任編輯︰王明芳


 

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