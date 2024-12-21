獅子王：木法沙︱樂壇天后Beyonce母女檔上陣　入場前7大備忘

▲ 《獅子王：木法沙》

迪士尼動畫電影《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）上映，今集請來《月亮喜歡藍》（Moonlight） 奧斯卡金像得主巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）擔任導演，他表示當時二話不說答應執導《獅子王：木法沙》，皆因對《獅子王》有特殊的私人感情。

他表示：「我看了《獅子王》動畫版超過200次！」原來他當年要幫手照顧侄兒，陪睇《獅子王》是日常。對《獅子王》劇情和角色耳熟能詳的他，亦因而對講述木法沙成王之旅的故事大感興趣。

▲ 《獅子王：木法沙》

導演說今集故事最有趣是帶領觀眾追溯每個熟悉角色的根源，由木法沙、沙祖，以至沙拉碧和拉飛奇。大家將可見到木法沙的萌爆幼獅Look，再看著他逐步成長，如何煉成他的身份、信念和道德觀。還有他與塔卡如何稱兄道弟，塔卡又是怎樣黑化成為陰險的王叔刀疤？木法沙與拉飛奇首度尷尬相遇後如何建立友誼？沙拉碧又是怎樣從失去一切中重新站起來？

導演心目中這個莎士比亞式有關兄弟情仇的故事，亦以家庭為主題，透過木法沙和塔卡的兄弟情，以及與拉飛奇、沙拉碧和沙祖建立的聯繫，為「家庭」重新定義。

▲ 《獅子王：木法沙》

獅子王：木法沙︱7大入場前備忘

1.仿如去一趟非洲旅行

今集導演巴利鎮堅斯演，再次完美結合Live Action攝製方式與CG超逼真影像特技，打造超越上集的壯闊浩瀚非洲大草原、沙漠和雪地，以及萬獸空群而出的震撼大場面，一個比真實更真實的世界，仿如去一趟非洲旅行。

▲ 《獅子王：木法沙》

2.迪士尼殿堂級經典

屬迪士尼殿堂級經典《獅子王》自1994動畫版面世，到2019年的Live Action版，一直大受歡迎深入民心，影響多個世代的觀眾。今年為慶祝30週年隆重其事推出重頭戲，《獅子王》霸氣回歸。

3.《獅子王》系列往績輝煌

1994年動畫版《獅子王》，全球叫好叫座，既是年度最賣座電影。

同時，獲奧斯卡最佳音樂及最佳歌曲兩項大獎，兼贏得金球獎最佳電影（喜劇或音樂劇）殊榮，2016年更獲選為美國國寶級電影。

在2019年，Live Action版同樣深受觀眾喜愛，成為史上最高票房動畫電影第2位。

此外，並榮獲奧斯卡最佳視覺特效大獎提名，以及金球獎最佳動畫提名。《獅子王》系列的輝煌紀錄，自然令人對最新一集的《獅子王：木法沙》睇高一線。

▲ 《獅子王：木法沙》

4.木法沙成王榮耀之旅前傳

今集故事以前傳形式聚焦辛巴父親木法沙的成王之道，由孤兒到成為榮耀國國王的刺激動人歷險。

當中更為大家首度解開木法沙與刀疤（塔卡）的恩怨情仇之謎，以及木法沙與辛巴母親沙拉碧的邂逅。

5.新舊角色大堆頭登場

今集角色眾多，既有大家喜愛又熟悉的木法沙、刀疤（塔卡）、辛巴、娜娜、彭彭、丁滿、拉飛奇等。

另外，又有新角色辛巴女兒琪雅拉登場作為故事引子，大家更可一睹木法沙和塔卡的萌爆幼獅Look。

▲ 《獅子王：木法沙》

6.金像提名音樂人創作全新歌曲

延續《獅子王》注重音樂的傳統，今集請來《魔海奇緣》（Moana）、《奇幻魔法屋》（Encanto）金像提名音樂人林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）創作7首全新歌曲，有望為《獅子王》系列再添打動人心的金曲。

7.Beyoncé母女檔「聲」援

樂壇超級天后Beyoncé今集亦會繼續參與，再度聲演辛巴的愛侶娜娜，此外由其愛女Blue Ivy Carter聲演辛巴與娜娜的女兒琪雅拉，母女檔上陣！

▲ 《獅子王：木法沙》

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