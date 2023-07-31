【蔡天鳳案】涉案前夫一家及2男女續還押10月再訊　辯方質疑調查仍未完成

▲ 被告林舜續准保釋。（陳曉欣攝）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，兩男女涉協助前夫潛逃往澳門，各被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，3案今（31日）於九龍城裁判法院再訊。各被告暫續毋須答辯，控方申請押後待預備法證及死亡報告，獲裁判官批准。辯方質疑控方調查至今仍未完成，質疑半年來「做咗啲乜」。控方指化驗師已特事特辦，但化驗需時。主任裁判官蘇文隆表示已紀錄在案，並敦促控方加快調查，將案件押後至10月11日再訊，前夫一家續還押，另兩男女續准保釋。

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案件今第4度提堂，記者席及旁聽席均座無虛席。控方今於庭上指出，警方已翻查閉路電視，檢驗被告手機及銀行紀錄，並已預備好會面紀錄謄本。控方續指，目前仍需化驗法證證據及預備死亡報告，申請押後案件至10月11日再訊。

辯方不反對押後，前夫一家亦無保釋申請。惟辯方稱，控方由2月起調查至今仍未完成，要求控方交代化驗進度，包括檢取及檢驗多少項證物，並質疑案件主管半年來在法證方面「做咗啲乜？」。

控方回應因涉案證物多，政府化驗師已「特事特辦」，但化驗需時。

主任裁判官蘇文隆表示已紀錄在案，並敦促控方加快調查，辯方表示若10月再訊時，控方再申請押後案件，將就訟費作出申請。

首案4名被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；前家姑李瑞香（63歲），報稱退休人士，以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，李被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；李瑞香則於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

另兩案男女被告林舜（41歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（29歲，無業），各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，涉安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門。

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記者：陳曉欣