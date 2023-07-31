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【家居意外】3歲百厭仔卡住洗衣機頭腳朝上　驚險畫面曝光消防員拆機救人

兒童健康 16:57 2023/07/31

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

內地一名3歲男童爬入洗衣機內動彈不得，最後要消防員救助。

小朋友好奇心重、愛探索，但稍一不慎容易發生意外。廣東一名3歲百厭仔，竟貪玩爬入洗衣機內動彈不得，需要消防救助。男童被卡在洗衣機的乾衣桶內，屁股朝下頭腳朝上，最後消防員花了30分鐘拆機救人，成功將男童救出，經初步觀察，男童沒有受傷。

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綜合內地傳媒報道，事發於7月19日，中山三鄉一個男童卡在洗衣機內出不來，嫲嫲稱當時她在家中做家務，突然聽到將近3歲的孫兒的哭喊聲，出來一看才發現男童鑽入乾衣桶內出不來，需要急召消防員救助。

消防員接報到場後，發現男童被卡在一部雙缸洗衣機的乾衣桶內，屁股朝下頭腳朝上。嫲嫲曾試圖將男童抱出來，惟男童被緊緊卡住，根本無法動彈，稍一用力男童就說很痛。她嘗試了很多辦法，始終無法將其拉出。

消防員了解現場情況後，立刻展開救援。考慮到洗衣機乾衣桶的空間太小，強行把男童拉出來有可能會對其造成傷害，於是消防員先替男童做好防護，一邊安撫他的情緒，一邊把乾衣桶從洗衣機中拆出來，再小心翼翼剪開乾衣桶。整個救援行動歷時約30分鐘，最終成功將男童從洗衣機內救出，經初步觀察，男童沒有受傷。

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影片曝光後，不少網民認同小孩卡洗衣機的事經常發生，「卡洗衣機的見多了，這種姿勢的還是第一次見」、「這個不是鬧著玩，我刷到一個視頻，小朋友玩捉迷藏，有兩個小孩子躲進洗衣機，結果被洗衣機自動脱水給絞死了」、「前幾年有兩個小孩子，鑽進洗衣機裡面捉迷藏，家長怎麼找都找不到 ，後來才發現在洗衣機裡面沒有氣息了」。

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責任編輯︰王明芳

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