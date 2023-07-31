【破格創新】拍拖7年花不足1萬在麥當勞舉辦婚禮　新人：是我們最完美的婚禮

▲ 新加坡一對新人花費5500港元在麥當勞舉辦婚禮。

每個人對婚禮的要求也不同，只要自己喜歡，什麼形式也可以很難忘。新加坡一個男子一次戲言要與他最愛的麥當勞產品「奶油脆皮雞肉漢堡」結婚，豈料最後真的在麥當勞舉辦婚禮，而且整個婚禮花費只需700美元(約5,500港元)，完全打破傳統，卻成為人生中最美麗的一頁！

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綜合外媒報導，新郎名Elson Tong，在外交部工作，而新娘名Yong Yong Qing，在樟宜機場集團任高級經理一職，兩人今年均為26歲。

Elson和Yong Qing是2015年在校園相識的，愛情長跑了7年，然後踏入談婚論嫁的階段。兩人本就想要一個輕鬆﹑簡單而隆重的婚禮，在一次機緣巧合下更有了一個靈感。

2021年4月，Elson和Yong Qing在麥當勞用餐，Elson提起他最愛的食物是奶油脆皮雞肉漢堡，更開玩笑地說要與它「結婚」。Yong Qing聽到後，忽然開啟了小宇宙，認真地回應道，

不如我們就在麥當勞舉辦婚禮？

Yong Qing直言，她和是Elson性格也是崇尚簡單，不想要太多的繁文縟節，也希望賓客在婚禮中可以表現得舒服和自在，於是，兩人最終便落實了這個創新的想法。

兩人隨後物色了西海岸公園麥當勞的場地，與該店經理洽談租場事宜及商議後，最後定了一日較少客人的星期三辦婚禮。在設計喜帖方面，他們也是以麥當勞禮卷的形式呈現。兩人的親友獲悉他們在麥當勞辨婚禮，無不感到驚訝，Elson的父母開初更以為是惡作劇。

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婚禮在7月19日進行，共有55名的親友出席。從當日拍攝的照片可見，一對新人依正規穿上結婚的禮服﹑手棒花束，在眾親友的掌聲下步入麥當勞的禮堂。雖然沒有傳統婚禮的瑰麗大禮堂，但兩人臉上掛上真摰燦爛的笑容，站在麥當勞的招牌標誌「Ｍ」前拍照，相信絕對能成為他們和賓客的一個愉快﹑美麗的回憶。

Yong Qing事後感激表示，當天的流程及安排也十分順利，她十分感謝麥當勞的經理及員工在當中的一切協助，

這就是我們最完美的婚禮，有我們愛的人，在一個讓我們感到賓至如歸的地方。

此外，他們更借用了麥當勞一句有名的口號「I'm lovin' it！」，表示，

我們就是喜歡！

對於一對新人的破格創新，網友們都表示十分欣賞，紛紛留言祝福，「簡單就是幸福的秘訣，越是鋪張浪費越是耗費這段感情」﹑「婚姻最重要是天長地久，婚禮場地最重要雙方都喜歡。那就恭喜你們白頭偕老了」；更有網友留言要點「開心樂園」餐，喜上加喜，「開心啊～我是新娘子的話就點Happy meal，點了就Happy一生～」

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責任編輯︰王明芳