  • 29°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】遊客玩機動遊戲疑肚屙　「黃金雨」灑落一地途人遭兜頭淋

健康 18:26 2023/07/31

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

遊客玩機動遊戲疑肚屙，灑落「黃金雨」地面衆人遭兜頭淋。

排隊玩機動遊戲卻不料飛來橫禍！網上流傳一段影片，有正在地面排隊等待玩機動遊戲「大擺錘」的遊客，拍攝到正在上空運行的「大擺錘」疑似有乘客腸胃不適，從上空灑下「黃金雨」，使地面一眾遊客不幸遭殃。

最新影片：

童學園
【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

根據時長僅約6秒的網絡片段，事發於本月25日，四川成都歡樂谷遊樂園内一個滿座的機動遊戲「大擺錘」，正在升起旋轉期間，突然從中飛出幾坨零碎、糞便狀異物，由高空灑落地面，波及在地面排隊的遊客。據拍片者回憶，異物是疑似有正在玩「大擺錘」的遊客甩出了一坨糞便，而正在設施前排排隊等候的遊客，首當其衝被「兜頭淋」。

點擊圖片放大
+7
+6

影片被網民瘋傳，有人意外翻找到疑似高空噴灑「黃金雨」的主人公，紛紛勸諭：

拉肚子躥稀的日子，最好別玩這類刺激娛樂項目。

但從「大擺錘」上灑落的異物確實是甚麼，實際上目前未被證實。有不少人覺得在高空拋飛的不是糞便，而是有人不堪刺激噴出的嘔吐物；更有過來人分享了類似作嘔體驗，令其他網民大呼嘔心。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【恐怖意外】12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶　6米高空直接跳下摔斷腿
14:24 2023/05/29
【恐怖意外】12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶　6米高空直接跳下摔斷腿
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
12:06 2023/03/20
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
14:39 2023/03/08
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死

你可能感興趣

【恐怖意外】12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶　6米高空直接跳下摔斷腿
14:24 2023/05/29
【恐怖意外】12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶　6米高空直接跳下摔斷腿
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
12:06 2023/03/20
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
14:39 2023/03/08
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
健康問題 作嘔 網絡熱話 樂園 遊戲

最高瀏覽

【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前3段錄音曝光　KOL踢爆加蔥未有陪阿晶墮胎覆診
17:58 2023/07/30
【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前3段錄音曝光　KOL踢爆加蔥未有陪阿晶墮胎覆診
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【西貢鯨魚】警方證實西貢牛尾洲以南發現鯨屍　腹部有傷口內臟溢出
今日 11:07
【西貢鯨魚】警方證實西貢牛尾洲以南發現鯨屍　腹部有傷口內臟溢出