【網絡熱話】遊客玩機動遊戲疑肚屙　「黃金雨」灑落一地途人遭兜頭淋

▲ 遊客玩機動遊戲疑肚屙，灑落「黃金雨」地面衆人遭兜頭淋。

排隊玩機動遊戲卻不料飛來橫禍！網上流傳一段影片，有正在地面排隊等待玩機動遊戲「大擺錘」的遊客，拍攝到正在上空運行的「大擺錘」疑似有乘客腸胃不適，從上空灑下「黃金雨」，使地面一眾遊客不幸遭殃。

最新影片：

根據時長僅約6秒的網絡片段，事發於本月25日，四川成都歡樂谷遊樂園内一個滿座的機動遊戲「大擺錘」，正在升起旋轉期間，突然從中飛出幾坨零碎、糞便狀異物，由高空灑落地面，波及在地面排隊的遊客。據拍片者回憶，異物是疑似有正在玩「大擺錘」的遊客甩出了一坨糞便，而正在設施前排排隊等候的遊客，首當其衝被「兜頭淋」。

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影片被網民瘋傳，有人意外翻找到疑似高空噴灑「黃金雨」的主人公，紛紛勸諭：

拉肚子躥稀的日子，最好別玩這類刺激娛樂項目。

但從「大擺錘」上灑落的異物確實是甚麼，實際上目前未被證實。有不少人覺得在高空拋飛的不是糞便，而是有人不堪刺激噴出的嘔吐物；更有過來人分享了類似作嘔體驗，令其他網民大呼嘔心。

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責任編輯：羅嘉欣