【鄭中基演唱會2023】澳門首站開鑼Ronald首做監製　Edan蝦頭現身支持

▲ 前晚（29/7）鄭中基（Ronald）睽違七年帶着《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》再度來到澳門作為演唱會的首站

前晚（29/7）鄭中基（Ronald）睽違七年帶着《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》再度來到澳門作為演唱會的首站，「機動娛樂」第一次做主辦，也是第一次擔任演唱會監製的Ronald說：「終於自己做監製，太多嘢想做，好多謝fans支持咗我咁多年，所以我今次將歌籌都放埋落製作，一定回饋大家！」

首次公開演唱《我要做Model》主題曲

演唱會以《搬屋》、《想愛你》、《你的眼睛背叛我的心》和《絕口不提我愛你》開場，瞬間令歌迷聽得陶醉，但一向都會帶驚喜俾觀眾的Ronald 又點止唱歌。

他說：「今次想有啲新野，諗起爺爺喺兩個小朋友細個時送左Ukulele 培育佢地音樂，我同佢地一齊唱既就係《Some where over the rainbow》，所以揀嚟送俾大家！」

6千人大合唱

接住Ronald更首度演唱新歌《答案》，引來全場歡呼聲不絕！再一連串唱出《許願樹》、《八爪魚》、《救救我》、《不好笑》和《我代你哭》，聽到歌迷們都如癡如醉。

當唱到《無賴》的時候，引起全場超過6千人大合唱；驚喜更一浪接一浪，Ronald首次公開演唱《我要做Model》主題曲《Beautiful People》 ，更以色彩繽紛的造型，讓大家回憶湧現，Ronald說：「這是黃偉文唯一寫俾我嘅歌，希望去到倫敦站可以在台上唱俾佢聽！」

機動兵工廠學員到場

是晚前來支持Ronald的除了蝦頭（楊詩敏）、Edan（呂爵安）外，還有「機動兵工廠」6位學員周芷慧、陳昭煊、李煥林、何求、陸維德、林美圻。

除此之外，Ronald在演唱會間也不忘推介，叫大家訂閱Channel及成為「自機友」，引來觀眾以「Wee」來回應已是「自機友」！

最後Ronald向歌迷表露心聲：「今次搞呢個演唱會經歷咗好多嘢，一言難盡，總之一句嘢講晒『我哋做到啦！』」

唱出最後一首歌前，他笑言：「今次演唱會係帶出要積極面對人生，要開開心心唔『賣慘』！我係《My Only One》！」在全場歡笑聲之下作結，為澳門站首場每位觀眾注滿正能量！

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