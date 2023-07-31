【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎　脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢

▲ 脊骨神經科醫生王漢榮教4招挑選書包指南。

新學年將至，不少家長陸續為子女選購書包，而書包過重一向是家長關心的問題，長遠可影響兒童的脊骨健康，但市面上的書包品牌和款式眾多，實在讓人眼花撩亂。TOPick請來脊骨神經科醫生王漢榮，分享挑選書包的4大重點，以及正確背書包姿勢。

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書包過重影響脊骨發育

王醫生指出，書包的重量不應超過小朋友體重的10至15%。如果書包過重、往下墜，會令身體重心向後移，小朋友為保持平衡，會不自覺將身體和肩膊向前傾，形成寒背、圓肩等不良姿勢，增加脊骨承受的壓力，長遠或影響脊骨的發育和成長，減少正常的生理弧度，並有機會引起高低膊、盆骨傾斜、脊骨錯位等等，亦可能出現痛症、手麻痹的情況。

挑選書包指南

王醫生建議家長挑選書包時，應留意以下4個重點：

1. 尺寸、重量適中：物料要較輕身，放入書本等物品後，書包的總重量不應超過學童體重的10至15%

2. 備有肩帶、胸帶及腰帶：肩帶以較闊為佳，並附有胸帶及腰帶，用於固定書包，以免走路時左搖右擺

3. 配備軟墊：書包背部應配備軟墊，避免走路時撞擊背部、脊骨

4. 間隔設計：有足夠收納空間，方便擺放並固定書本等物品，建議將較重的物品放在靠近背部的位置

▲ 避免書包與背部有太多虛位。（文子健攝）

至於應否選擇拖拉式書包，王醫生認為需視乎小朋友上學的路程。由於拉桿和滾輪本身有重量，拖拉式書包一般較雙肩式書包重，如小朋友到達學校後，需經常背著書包上落樓梯，則不太建議使用拖拉式書包。

他補充，家長應帶子女親身選購及試背書包。另外，假如書包尺寸、肩帶已不合適，或物料已經破爛，便需考慮更換。

正確揹書包姿勢

背書包姿勢同樣重要，長期保持錯誤姿勢，可引起痛症，甚至影響脊骨發育。王醫生指，揹書包時，應調整肩帶的長度，兩邊要保持平衡；書包位置亦避免過高，頂部應在肩膊位置，底部應在臀部以上位置；書包亦要緊貼背部，並扣上胸帶、腰帶。

▲ 書包應緊貼背部，並扣上胸帶、腰帶。（文子健攝）

王醫生提醒，家長應教導子女養成每天執拾書包的習慣，避免攜帶過多非必要的物品。若書包太重，他建議學童可用雙手抱著三分之一至一半的書本，將重力平均分散，以免重心長期側重在身體前方或後方。

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記者：沈佩珊