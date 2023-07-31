自揭曾移民新加坡和英美　湯家驊：現在踢都唔會走

▲ 湯家驊今日出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目。（戴朗希攝）

香港移民潮未止，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊今日自揭，在1997年前，曾嘗試移民新加坡、美國和英國，「所有地方我都試過，但最終我都選擇留在香港，因為我對香港有深厚的感情，你踢我都唔會走！」

湯家驊今日出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目時談及移民潮時說，市民如不接受一國兩制，離開香港可能是好事，不過，他提醒，移民去外國未必如想像般美好，稱有親戚在美國加州不敢單獨出街，因當地有大量露宿者及歧視華人事件。湯家驊建議，若認為香港沒自由，可以到世界各地看看，究竟香港是否沒自由。

每次上京都聽到「不需要多一個上海」

湯家驊認為現時「一國兩制」運行健全，透露每次上京都聽到一個說法：不需要多一個上海，但需要香港，需要普通話。

區議會選舉定於12月10日舉行，作為「中間派」的民主思路，過往曾派人參選立法會選舉，被問到會否派人參選區議會時，湯家驊則稱，民主思路是智庫，盡量不參與政治活動，但若有會員有意參選，民思會鼓勵以個人身份參加，而非代表民主思路參加。

支持民主黨參加區議會選舉 東山再起

至於會否支持民主黨參加區議會選舉？湯家驊就話絕對支持，他認為，2019年事件已經過去，民主黨應在有限空間下盡力爭取議席，「東山再起」，稱「由始至終都認同民主黨是愛國愛港。」

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