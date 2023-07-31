【集團騙案】犯罪集團誘學生以假學生證買電子產品圖利　警拘5人

▲ (曾秋文攝)

警方搗破犯罪集團利用假學生證購物案件。中區警區重案組第3隊案件主管蔡浩然督察今日（31日）表示，在前日（29日）特遣隊人員在中區一帶進行反罪惡巡邏期間，截停5名可疑人士，經調查後發現他們涉嫌利用假學生證以優惠價購買大量電子產品，企圖以較高價錢賣出圖利，當場將5人拘捕。

被捕分別3男2女（18至31歲），當中有3人無業，2人是學生，涉嫌「欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」罪，相信有人在暑假期間以佣金招攬青少年，用假學生證犯案。 警方檢獲300多張假學生證、現金約23萬元、37套電子產品，包括平板電腦及耳機，而涉案電子產品總值逾25萬元。涉案學生證共牽涉10多人士，當中包括案中被捕人，警方相信另有不少青少年被犯罪集團招募，交出個人資料及相片製作假學生證。

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記者：曾秋文