  • 29°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 18:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精神健康】心理衞生會：7成半青少年有焦慮情況　設實況體驗館讓學生感受情緒

社會 17:26 2023/07/31

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

(陳展棋攝)

心理衞生會進行「青少年精神健康狀況調查」，發現230名年齡介乎11至29歲之間的受訪者中（84.4%是中學生），超過75%展示了輕度或以上程度的焦慮，而當中更有超過25% 被發現達到中度或嚴重的焦慮水平。

調查揭示約有17％ 的受訪者在情緒困擾時不會尋求他人的幫助，而對於會尋求幫助的青少年來說，主要的尋求對象是同學和朋友（38.2%）。

心理衞生會與蘇黎世基金會推出CHILL LAB超正常研究室，利用擴增實境 （AR） 和虛擬實境 （VR）技術，讓青少年透過活動體驗情緒。

青少年可以於研究室內參與VR遊戲，體驗焦慮症病人面對壓力時的困境，至於AR遊戲就供玩家以不同方式「擊退」情緒，提供活動空間予青少年。另外，計劃亦設有「真人圖書館」環節，由曾遇過情緒問題的過來人分享經驗。

計劃為期三年，於8月1日展開，日後亦會開放予公眾參與。團隊預料，計劃預料會覆蓋本港58% 的中學，並在三年內為超過190,000 人帶來積極影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

 

相關文章

【搶企業】張曼莉：約25間海內外創科企業將來港　估值均逾百億
今日 15:28
【搶企業】張曼莉：約25間海內外創科企業將來港　估值均逾百億
【追討借款】被指兩個月間5度借貸未還　張秀賢遭入稟區院追討14萬元
今日 13:24
【追討借款】被指兩個月間5度借貸未還　張秀賢遭入稟區院追討14萬元
【蔡天鳳案】涉案前夫一家及2男女續還押10月再訊　辯方質疑調查仍未完成
今日 16:02
【蔡天鳳案】涉案前夫一家及2男女續還押10月再訊　辯方質疑調查仍未完成
【三隧分流】「633」固定收費方案周三實施　羅淑佩：有不明顯的分流作用
今日 15:47
【三隧分流】「633」固定收費方案周三實施　羅淑佩：有不明顯的分流作用
【鮑魚大王】富臨飯店、阿一鮑魚創辦人楊貫一因病逝世　享年90歲
今日 16:15
【鮑魚大王】富臨飯店、阿一鮑魚創辦人楊貫一因病逝世　享年90歲
【集團騙案】犯罪集團誘學生以假學生證買電子產品圖利　警拘5人
今日 17:04
【集團騙案】犯罪集團誘學生以假學生證買電子產品圖利　警拘5人

你可能感興趣

【搶企業】張曼莉：約25間海內外創科企業將來港　估值均逾百億
今日 15:28
【搶企業】張曼莉：約25間海內外創科企業將來港　估值均逾百億
【追討借款】被指兩個月間5度借貸未還　張秀賢遭入稟區院追討14萬元
今日 13:24
【追討借款】被指兩個月間5度借貸未還　張秀賢遭入稟區院追討14萬元
【蔡天鳳案】涉案前夫一家及2男女續還押10月再訊　辯方質疑調查仍未完成
今日 16:02
【蔡天鳳案】涉案前夫一家及2男女續還押10月再訊　辯方質疑調查仍未完成

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前3段錄音曝光　KOL踢爆加蔥未有陪阿晶墮胎覆診
17:58 2023/07/30
【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前3段錄音曝光　KOL踢爆加蔥未有陪阿晶墮胎覆診
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【西貢鯨魚】警方證實西貢牛尾洲以南發現鯨屍　腹部有傷口內臟溢出
今日 11:07
【西貢鯨魚】警方證實西貢牛尾洲以南發現鯨屍　腹部有傷口內臟溢出