【精神健康】心理衞生會：7成半青少年有焦慮情況　設實況體驗館讓學生感受情緒

▲ (陳展棋攝)

心理衞生會進行「青少年精神健康狀況調查」，發現230名年齡介乎11至29歲之間的受訪者中（84.4%是中學生），超過75%展示了輕度或以上程度的焦慮，而當中更有超過25% 被發現達到中度或嚴重的焦慮水平。

調查揭示約有17％ 的受訪者在情緒困擾時不會尋求他人的幫助，而對於會尋求幫助的青少年來說，主要的尋求對象是同學和朋友（38.2%）。

心理衞生會與蘇黎世基金會推出CHILL LAB超正常研究室，利用擴增實境 （AR） 和虛擬實境 （VR）技術，讓青少年透過活動體驗情緒。

青少年可以於研究室內參與VR遊戲，體驗焦慮症病人面對壓力時的困境，至於AR遊戲就供玩家以不同方式「擊退」情緒，提供活動空間予青少年。另外，計劃亦設有「真人圖書館」環節，由曾遇過情緒問題的過來人分享經驗。

計劃為期三年，於8月1日展開，日後亦會開放予公眾參與。團隊預料，計劃預料會覆蓋本港58% 的中學，並在三年內為超過190,000 人帶來積極影響。

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記者：陳展棋