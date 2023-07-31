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【中環暴動】涉堵塞中環畢打街道路　6男女開審前認暴動4人受審

社會 17:37 2023/07/31

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10人涉中環參與暴動，6人認罪4人押後明開審。資料圖片

數千名示威者響應呼籲，於2019年11月堵塞中環畢打街一帶道路，有人曾追趕撤離中的警方車隊，又向車隊投擲磚塊，以及張開雨傘掩護惡意破壞雙層巴士的示威者等。事後多人被控暴動罪，並分多案處理，其中1宗涉及10名被告案件今（31日）於區域法院開審。6名男女於開審前承認暴動等罪，還押至8月17日判刑，其餘被告則否認控罪，押後明天（8月1日）開審。

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10名被告為葉嘉朗（22歲）、歐榮峰（22歲）、楊耀（24歲）、傅之林（25歲）、羅翔駿（24歲）、鄭學洺（22歲）、潘琬瑩（23歲）、17歲楊姓女生、吳雅芝（23歲）及17歲黎姓男生。

當中6名被告，即葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎姓學生，今承認1項暴動罪；歐、鄭、潘及黎另各承認1項身處非法集結時使用蒙面物品，葉、傅另被控的相同控罪獲存檔法庭；其餘4名被告則否認控罪，押後明天開審。

6名認罪被告的承認案情指，2019年11月12日中午，數千名示威者響應呼籲，堵塞中環畢打街一帶的主要道路，示威者在畢打街與德輔道中交界惡意破壞1支交通燈，又破壞一部雙層巴士，向擋風玻璃噴上黑漆。

示威者其後組成傘陣向警方防線推進及投擲磚塊等，由於警員人數不及示威者多，故警員乘警車暫時撤離現場，歐榮峰隨即衝前追趕警方車隊，並向車隊投擲磚塊，於車隊離開後拾起磚塊堵路。傅之林及潘琬瑩則曾張開雨傘，掩護惡意破壞雙層巴士的示威者。

至少數百名示威者堵塞干諾道中的車路，葉嘉朗、鄭學洺及黎姓學生則在畢打街堵塞車路及佔用車路，葉把大量磚塊及雜物拋車路，潘琬瑩則將磚塊擲向畢打街行車隧道。6名被告的行為均被新聞片段所拍攝，他們最終在置地廣場附近被捕，並曾於現場佩戴圍巾或口罩。

聆訊明(8月1日)續。

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記者：梁錦麟

中環 罪案 遊行集會 請願示威 置地廣場 The Landmark

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