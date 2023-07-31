日本男團BE:FIRST首部紀錄片　《BE:the ONE》回顧7位成員發展史

▲ BE:FIRST首部紀錄片 《BE:the ONE》

2021年由選秀節目「THE FIRST」開始出道並走紅的BE:FIRST，首次出演NHK紅白歌謠祭，在代代木第一體育館舉行單獨組合演唱會，29場門票瞬即售罄，BE:FIRST成功確立了日本國內歌手的地位。

今年4月發行的第三張單曲《Smile Again》被選為ANESSA Global Campaign廣告歌，只出道2年，就已經不停進化向前。BE:FIRST的首部演唱會紀錄片電影《BE:the ONE》今日公開預告。

▲ 出道兩年。

這次公開的預告，和主題「我們將走向下一個舞台」一樣，可以欣賞到在電影中壓倒性的表演。另外，在韓國拍攝的內容亦是首次公開。7人排開向前邁進的模樣，一路走向更高的地方，請期待本電影帶來的感動和興奮，還有他們的未來吧。

紀錄片電影『BE:the ONE』中，可以看到BE:FIRST的迅速成長、首次日本全國巡迴演唱會「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」的精彩演出、他們的初心，男子組合選秀節目「THE FIRST」、各成員訪問、演唱會後台等等。

另外，他們為了邁向世界，只有在電影『BE:the ONE』中才可以看到，在韓國拍攝的「Message -Acoustic Ver.-」特別演出。

『BE:the ONE』將會以Screen X、4DX、4DXScreen等8月25日起香港、澳門、台灣、馬來西亞、星加坡及泰國將與日本同步上映，門票公開發售日期有待公布。