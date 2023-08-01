【澳洲研究】每日做4分半鐘粗重家務　患癌風險可減達32%

▲ 澳洲雪梨大學一項最新研究指出，每日做4.5分鐘的粗重家務可以減少18%的整體患癌風險，特定癌症類型更可減達32%風險。

做家務原來可以降低患癌風險！澳洲雪梨大學查爾斯珀金斯中心（Charles Perkins Center）最新的一則研究指出，每日做4分半鐘的粗重家務可以幫助降低18%的整體患癌率，其中與體能活動有關的特定癌症，更可降低達32%的風險。

最新影片：

綜合外媒報道，該項研究日前在《美國醫學學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）發表，透過可穿戴設備的數據來追蹤22,398名平均年齡62歲、且平時不做運動的受試者的日常活動，研究人員之後更對受試者實施了長達7年的臨床觀察，紀錄他們的健康狀況。

針對研究項目，報告的主要作者、雪梨大學查爾斯柏金斯中心教授Emmanuel Stamatakis表示：「我們知道大多數中年人都不習慣規律運動和鍛煉，這增加了他們患上癌症的風險。」

值得注意的是，每天只需增加4到5分鐘的高強度家務，每次大約持續1分鐘左右時間，就能使整體患癌風險降低18%之多，患上與體力活動相關癌症類型的風險更可降低達32%，當中包括肝癌、肺癌、腎癌、子宮內膜癌、血癌和乳腺癌等。

查爾斯柏金斯中心在研究中稱這種高強度的體力活動稱為「間歇性劇烈體力活動」（vigorousintermittent lifestyle physical activity，Vilpa），指人們日常生活中的短暫體能活動。Emmanuel Stamatakis指出：「Vilpa 有點像將高強度間歇訓練 (HIIT) 的原理應用到日常生活中。」他又補充，平日不運動的成年人會增加罹患乳腺癌、子宮內膜癌或結腸癌等癌症的風險。

研究結果發現，只要每日進行4到5分鐘左右的Vilpa，便已能夠顯著降低患癌的風險。而22,398名受試者在經過平均7年的追蹤後，新增了2,356宗癌症病例，其中1,084宗便是與體能運動相關的癌症。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣