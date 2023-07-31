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【火燒御手洗家】鈴木京香橫刀奪愛成豪門魔女　永野芽郁化身家政婦大報復

娛樂 18:17 2023/07/31

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《火燒御手洗家》兩位女主角鈴木京香及永野芽郁，演技備受讚賞。（相片：Netflix）

復仇與KOL是近年劇集大熱題材，Netflix新日劇《火燒御手洗家》結集以上兩大元素，吸引度已先聲奪人。加上女主角鈴木京香及永野芽郁，兩人既是顏值擔當也是演技擔當，難怪播出首周已登上全球非英語劇集頭四，連遠至波蘭、巴西、非洲摩洛哥等25國都榜上有名，可見此劇的魅力。

先拆解劇名，《火燒御手洗家》在日文原稱是「御手洗家、炎上する」，由漫畫改編。「御手洗家」是劇中角色的姓氏，而「炎上」除了有火災之意，同時也有引爆話題的意思。

真希子城府極心又愛炫耀，但其長袖善舞如打理家務、廚藝出色和教子有方等，全都是虛構出來。（相片：Netflix截圖）

故事講述13年前一場祝融令家族經營醫院的御手洗家的豪宅盡毀，責任全推在院長太太村田皐月（吉瀨美智子飾）不小心身上，皐月因此事不斷自責，其後更患上失憶症。一心脫貧攀龍附鳳的單親媽媽御手洗真希子（鈴木京香飾）在此時乘虛而入，攫奪院長之心，帶着兩個兒子再婚，嫁入御手洗家當少奶奶。

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假面KOL

真希子一躍豪門，平日除管理醫院業務外，更成為網上KOL，她最愛炫耀，由衣履鞋襪手袋珠寶，統統放上網與人「開心share」，更聲稱家務及廚藝了得、教子有方，是師奶們的典範。

世事豈能如此順逐，當真希子洋洋自得時，沒料到皐月的大女改名為村田杏子（永野芽郁飾），已密謀大報復，化身家政婦潛入御手洗家的大宅，以期獲得證據推翻媽媽「食死貓」之苦，揭開真希子作惡罪證！

工藤阿須加演的御手洗希一，是隱閉宅男。（相片：Netflix截圖）

網上虛浮未必真

劇中有很多深刻人性刻畫，真希子的不擇手段向上爬、虛偽勢利，又懂得運用網民愛窺視富有人家的富裕生活，上載華衣美食，以滿足自己炫耀之心。但偏偏她兩名親生兒子不值其所為，對真希子那些全是謊言的網紅活動感到厭煩。這不失能警醒大眾，網上炫富炫耀的東西，可能只是虛浮幻象，KOL隨時人前人後兩個模樣。

此劇引人入勝之處，除了「誰是引起大火的人」充滿懸疑感，各人各懷鬼胎，是人是鬼一時未分得清。故事推進節奏明快，第一集杏子才進入大宅當家政婦，同集尾段因犯了規條而被真希子「炒魷」請走，她往後怎樣施展復仇計劃？讀者相當引頸以待。每一集尾聲留下的伏綫都很精采，讓人一集一集追下去，編排有心思。

懸疑劇結局很重要，這劇結果也算出人意表，雖然令人有點質疑它的合理性，但「睇故唔好駁故」，綜觀整套戲的鋪排，兩位女角的火花，也是賞心悅目的。

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記者：周美好

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