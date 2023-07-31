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【李玟離世】追思會李思林激動爆喊　李秋林爆Seed大罵：個衰人害死我個妹

娛樂 19:12 2023/07/31

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一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。其追思會在今日（7月31）於香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，明日（8月1日）早上大殮後辭靈出殯。

【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷

李玟胞姐爆喊

今天不少CoCo的親朋好友亦有出席悼念，場面哀傷，追思會儀式完成後，賓客在靈堂內與親友擁抱、上前問候和安慰，李思林突然激動爆喊，攬着親友並大呼：「佢攞走咗我妹呀！」

此時大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我妹呀！個衰人害死我個妹呀！」但未有指名道姓。而李思林痛哭達幾分鐘，直播一度靜音，後來她坐下，情緒才較為冷靜。

至於Coco老公Bruce及兩名繼女在儀式完成後在停車場後門離開，韓紅、蕭亞軒﹑杜德偉及甄妮亦陸續離開。

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大讚CoCo是天使 難忘同台演出

有份出`席悼念CoCo的歌手張崇德指與CoCo識於微時，大家有很多的回憶：「幾年前邀請她當我和哥哥的演唱會嘉賓，猜不到她一口答應，更在台上大讚我們兩兄弟是在這圈中認識很好的人，因為我們很照顧她，但其實她對所有的人都好好，每次在台上都帶到開心給大家，那次是我們最後同場演出。」

問到他對CoCo難忘的印象，張崇德說：「開心正面的形象，她永遠不想人擔心，真是一個天使。（她身體不適，婚姻出現問題有否對你說？）其實我們不是很近的朋友，在早期我們分道揚鑣，我們在香港，她到台灣發展，那時也沒有太多社交媒體，我們斷了聯繫，所以她很多情況我們也不知道。(最後見CoCo是幾時？）就是同台演唱會的時候。」

最後他很感謝李玟在樂壇嘅的貢獻，留給很多人美好回憶。

另外，接近7時CoCo歌迷入場悼念，送別偶像最後一程，而場外亦逾千名市民排隊向李玟道別，十多人一組輪候入場，大家十分守秩序。

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記者：馮雪怡

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